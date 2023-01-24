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Новий заступник міністра економіки розповів, чим займатиметься на посаді

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Новий заступник міністра економіки розповів, чим займатиметься на посаді
фото з відкритих джерел

Соболев зазначив, що відповідатиме за приватизацію, управління публічними активами, «Прозорро.Продажі» та різні проєкти

Кабінет міністрів на сьогоднішньому засіданні призначив директора ДП «Прозорро.Продажі» Олексія Соболева заступником міністра економіки з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. Саме Соболев на сторінці у Facebook розповів, чим буде займатись на новій посаді.

«Одразу скажу, що вітати не треба. По-перше, бо поки ні з чим, сподіваюсь коли будуть результати, то буде з чим вітати. По-друге, бо це об’єктивно важка робота яка може швидко закінчитись скандалом з незалежних від тебе причин. Що ж тоді? Краще напишіть «можу допомогти» або «можеш на мене розраховувати». Проблем в країні значно більше ніж ресурсів у міністерства, тому буду дуже вдячний, якщо ви готові долучитись. Або побажайте удачі», – йдеться в повідомленні.

Соболев зазначив, що відповідатиме за приватизацію, управління публічними активами, «Прозорро.Продажі», підтримку МСБ, корпоративне управління та різні проєкти. Також він розповів про себе.

«У лютому 2015-го я потрапив в дежрсектор. Під час Революції Гідності нам вдалося виженути тотальне зло з України, а навчені помаранчевою, багато людей з бізнесу вирішили не лишати все в руках політиків і прийшли змінювати державу зсередини. Одним з них був я. Відверто кажучи плану займатись цим наступні вісім років не було. Багато з нас наївно думали, що за рік-два можна буде змінити достатньо, щоб повернутись назад. Ага, щас. Так пройшли вісім років держсектор не для всіх. Багато хто, з ким ми працювали раніше, з нього вийшов. На жаль і держава і політики і громадяни часто роблять багато для того щоб нормальних людей, серед працюючих на державу, було менше. Але я вирішив лишатись тут», – зазначив він.

Новопризначений заступник міністра зазначив, що «маленької держави, про яку ми мріємо», у нас не буде з об’єктивних причин:

  • колективна безпека відбувається виключно через державу;
  • пенсії та соцдопомога, а їх через демографічну ситуацію буде більше – через державу;
  • обслуговування боргів та відбудова інфраструктури – через державу. Значить професійних чесних людей, працюючих на державу має ставати більше, а не менше.

«Якщо ще коротше, то людей які чудово роблять бізнес в Україні і без мене достатньо, а людей з досвідом і нетворком в державі мало. Моїх дітей від російських ракет в першу чергу будуть захищати ті хто на державу працюють, а бізнес в другу. Виходить треба лишатись.
Буду робити все щоб довіра до держави зросла, щоб нам всім було працювати простіше. Ну і ніякої корупції», – додав заступник міністра.

Нагадаємо, уряд сьогодні ухвалив низку кадрових рішень.

Теги: бізнес держава Мінекономіки

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