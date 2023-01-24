Новий заступник міністра економіки розповів, чим займатиметься на посаді

Соболев зазначив, що відповідатиме за приватизацію, управління публічними активами, «Прозорро.Продажі» та різні проєкти

Кабінет міністрів на сьогоднішньому засіданні призначив директора ДП «Прозорро.Продажі» Олексія Соболева заступником міністра економіки з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. Саме Соболев на сторінці у Facebook розповів, чим буде займатись на новій посаді.

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«Одразу скажу, що вітати не треба. По-перше, бо поки ні з чим, сподіваюсь коли будуть результати, то буде з чим вітати. По-друге, бо це об’єктивно важка робота яка може швидко закінчитись скандалом з незалежних від тебе причин. Що ж тоді? Краще напишіть «можу допомогти» або «можеш на мене розраховувати». Проблем в країні значно більше ніж ресурсів у міністерства, тому буду дуже вдячний, якщо ви готові долучитись. Або побажайте удачі», – йдеться в повідомленні.

Соболев зазначив, що відповідатиме за приватизацію, управління публічними активами, «Прозорро.Продажі», підтримку МСБ, корпоративне управління та різні проєкти. Також він розповів про себе.

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«У лютому 2015-го я потрапив в дежрсектор. Під час Революції Гідності нам вдалося виженути тотальне зло з України, а навчені помаранчевою, багато людей з бізнесу вирішили не лишати все в руках політиків і прийшли змінювати державу зсередини. Одним з них був я. Відверто кажучи плану займатись цим наступні вісім років не було. Багато з нас наївно думали, що за рік-два можна буде змінити достатньо, щоб повернутись назад. Ага, щас. Так пройшли вісім років держсектор не для всіх. Багато хто, з ким ми працювали раніше, з нього вийшов. На жаль і держава і політики і громадяни часто роблять багато для того щоб нормальних людей, серед працюючих на державу, було менше. Але я вирішив лишатись тут», – зазначив він.

Новопризначений заступник міністра зазначив, що «маленької держави, про яку ми мріємо», у нас не буде з об’єктивних причин:

колективна безпека відбувається виключно через державу;

пенсії та соцдопомога, а їх через демографічну ситуацію буде більше – через державу;

обслуговування боргів та відбудова інфраструктури – через державу. Значить професійних чесних людей, працюючих на державу має ставати більше, а не менше.

«Якщо ще коротше, то людей які чудово роблять бізнес в Україні і без мене достатньо, а людей з досвідом і нетворком в державі мало. Моїх дітей від російських ракет в першу чергу будуть захищати ті хто на державу працюють, а бізнес в другу. Виходить треба лишатись.

Буду робити все щоб довіра до держави зросла, щоб нам всім було працювати простіше. Ну і ніякої корупції», – додав заступник міністра.

Нагадаємо, уряд сьогодні ухвалив низку кадрових рішень.