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Олексія Симоненка після скандалу звільнено з посади заступника генпрокурора

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Олексія Симоненка після скандалу звільнено з посади заступника генпрокурора
Свою 10-денну зимову відпустку Симоненко проводив в іспанській Марбельї
фото з відкритих джерел

Симоненко у період воєнного стану їздив святкувати Новий рік із сім'єю до Іспанії

Офіс генпрокурора повідомив про звільнення Олексія Симоненка з посади заступника генпрокурора.

«Генеральний прокурор Андрій Костін підписав наказ про звільнення за власним бажанням з адміністративної посади заступника генерального прокурора Олексія Симоненка», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно Симоненко їздив святкувати Новий рік із сім'єю до Іспанії та потрапив у скандал.

У період воєнного стану він їздив у відпустку за кордон, незважаючи на пряму заборону президента Володимира Зеленського. Журналісти з'ясували, що свою 10-денну зимову відпустку Симоненко проводив в іспанській Марбельї, про що свідчить фото, оприлюднене його дружиною в Instagram.

Симоненко виїхав з України 30.12.2022 через пункт пропуску Краковець на автомобілі Mercedes ВС 0001 ХН разом із Віктором Деркачем (за кермом). Повернувся 08.01.2023 разом із Романом Серетком (за кермом) на тому ж авто. 

Раніше, Зеленський у своєму відеозверненні анонсував кадрові зміни, а також заборонив чиновникам виїжджати на відпочинок чи з іншими недержавними цілями за кордон.

Про біографію та скандали чиновника читайте тут.

Теги: кадрові зміни відпочинок прокурор скандал звільнення

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