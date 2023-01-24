Кадрові зміни в уряді: ще один заступник міністра подав у відставку

Іван Лукеря займав посаду заступника міністра розвитку громад та територій з жовтня 2020 року

Лукеря заявив, що рішення про звільнення ухвалив ще на початку року

Заступник міністра розвитку громад та територій України Івана Лукеря написав заяву про звільнення. Про це він написав у Facebook.

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«Дякую колегам та партнерам по уряду, парламенту, Офісу президента України. Дякую кожному голові обласних адміністрацій та мерам міст. Рішення мною було прийнято на початку року, проте, на жаль, в міру політичних та бюрократичних обставин, співпало на цей тиждень юридичне оформлення. На жаль. Що далі – оголошу незабаром», – йдеться в повідомленні.

Раніше повідмолялося про відставку заступника міністра оборони України В’ячеслава Шаповалова.

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Також після скандалу звільнено Олексія Симоненка з посади заступника генпрокурора.

Крім того, президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Кирила Тимошенка з посади заступника керівника Офісу президента.