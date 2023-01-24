Кадрові зміни в уряді: ще один заступник міністра подав у відставку
Лукеря заявив, що рішення про звільнення ухвалив ще на початку року
Заступник міністра розвитку громад та територій України Івана Лукеря написав заяву про звільнення. Про це він написав у Facebook.
«Дякую колегам та партнерам по уряду, парламенту, Офісу президента України. Дякую кожному голові обласних адміністрацій та мерам міст. Рішення мною було прийнято на початку року, проте, на жаль, в міру політичних та бюрократичних обставин, співпало на цей тиждень юридичне оформлення. На жаль. Що далі – оголошу незабаром», – йдеться в повідомленні.
Раніше повідмолялося про відставку заступника міністра оборони України В’ячеслава Шаповалова.
Також після скандалу звільнено Олексія Симоненка з посади заступника генпрокурора.
Крім того, президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Кирила Тимошенка з посади заступника керівника Офісу президента.
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