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Кадрові зміни в уряді: ще один заступник міністра подав у відставку

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Кадрові зміни в уряді: ще один заступник міністра подав у відставку
Іван Лукеря займав посаду заступника міністра розвитку громад та територій з жовтня 2020 року
фото з відкритих джерел

Лукеря заявив, що рішення про звільнення ухвалив ще на початку року

Заступник міністра розвитку громад та територій України Івана Лукеря написав заяву про звільнення. Про це він написав у Facebook.

«Дякую колегам та партнерам по уряду, парламенту, Офісу президента України. Дякую кожному голові обласних адміністрацій та мерам міст. Рішення мною було прийнято на початку року, проте, на жаль, в міру політичних та бюрократичних обставин, співпало на цей тиждень юридичне оформлення. На жаль. Що далі – оголошу незабаром», – йдеться в повідомленні.

Кадрові зміни в уряді: ще один заступник міністра подав у відставку фото 1

Раніше повідмолялося про відставку заступника міністра оборони України В’ячеслава Шаповалова.

Також після скандалу звільнено Олексія Симоненка з посади заступника генпрокурора.

Крім того, президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Кирила Тимошенка з посади заступника керівника Офісу президента.

Теги: кадрові зміни звільнення уряд

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