Очільники областей та заступники міністрів. Уряд ухвалив низку кадрових рішень

Звільнено очільеиків п’ятьох областей

На засіданні Кабінету міністрів України 24 січня прийнято низку кадрових рішень. Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

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З посад заступників міністрів звільнено:

Вячеслава Шаповалова – заступника міністра оборони України;

Івана Лукерю – заступника міністра розвитку громад та територій України;

В'ячеслава Негоду – заступника міністра розвитку громад та територій України;

Віталія Музиченка – заступника міністра соціальної політики України.

Підтримано проекти указів президента України про звільнення:

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Валентина Резніченка – Дніпропетровська ОВА;

Олександра Старуха – Запорізька ОВА;

Олексія Кулебу – Київська ОВА;

Дмитра Живицького – Сумська ОВА;

Ярослава Янушевича – Херсонська ОВА.

Водночас, на посаду заступника міністра економіки України призначено Олексія Соболєва.

Раніше повідомлялося про звільнення Олексія Симоненка з посади заступника генпрокурора.

Крім того, президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Кирила Тимошенка з посади заступника керівника Офісу президента.