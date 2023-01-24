Головна Країна Політика
search button user button menu button

Очільники областей та заступники міністрів. Уряд ухвалив низку кадрових рішень

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Очільники областей та заступники міністрів. Уряд ухвалив низку кадрових рішень
фото з відкритих джерел

Звільнено очільеиків п’ятьох областей

На засіданні Кабінету міністрів України 24 січня прийнято низку кадрових рішень. Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

З посад заступників міністрів звільнено:

  • Вячеслава Шаповалова – заступника міністра оборони України;
  • Івана Лукерю – заступника міністра розвитку громад та територій України;
  • В'ячеслава Негоду – заступника міністра розвитку громад та територій України;
  • Віталія Музиченка – заступника міністра соціальної політики України.

Підтримано проекти указів президента України про звільнення:

  • Валентина Резніченка – Дніпропетровська ОВА;
  • Олександра Старуха – Запорізька ОВА;
  • Олексія Кулебу – Київська ОВА;
  • Дмитра Живицького – Сумська ОВА;
  • Ярослава Янушевича – Херсонська ОВА.

Водночас, на посаду заступника міністра економіки України призначено Олексія Соболєва.

Раніше повідомлялося про звільнення Олексія Симоненка з посади заступника генпрокурора.

Крім того, президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Кирила Тимошенка з посади заступника керівника Офісу президента. 

Теги: Кабмін міністр Валентин Резніченко Дмитро Кулеба звільнення

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський звільнив Тимошенка
Зеленський звільнив Тимошенка
Сьогодні, 08:26
Свою 10-денну зимову відпустку Симоненко проводив в іспанській Марбельї
Олексія Симоненка після скандалу звільнено з посади заступника генпрокурора
Сьогодні, 10:18
Іван Лукеря займав посаду заступника міністра розвитку громад та територій з жовтня 2020 року
Кадрові зміни в уряді: ще один заступник міністра подав у відставку
Сьогодні, 11:18

Політика

Новий заступник міністра економіки розповів, чим займатиметься на посаді
Новий заступник міністра економіки розповів, чим займатиметься на посаді
Очільники областей та заступники міністрів. Уряд ухвалив низку кадрових рішень
Очільники областей та заступники міністрів. Уряд ухвалив низку кадрових рішень
Уряд сьогодні розгляне звільнення очільників п’ятьох областей – ЗМІ
Уряд сьогодні розгляне звільнення очільників п’ятьох областей – ЗМІ
Ще один заступник міністра розвитку громад подав у відставку
Ще один заступник міністра розвитку громад подав у відставку
Кадрові зміни в уряді: ще один заступник міністра подав у відставку
Кадрові зміни в уряді: ще один заступник міністра подав у відставку
Олексія Симоненка після скандалу звільнено з посади заступника генпрокурора
Олексія Симоненка після скандалу звільнено з посади заступника генпрокурора

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
44K
Втекли на захід: внутрішньо переміщених осіб в Україні масово штрафують
27K
Скандал із закупівлями Міноборони. Заступник Резнікова подав у відставку
17K
Скандал із закупівлею продуктів військовим: НАБУ розкрило подробиці
14K
Мер Львова висміяв скандальний подарунок головного патрульного міста
12K
Війна в Україні: Лавров зробив неоднозначну заяву
12K
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання

Новини

11 місяців війни: Генштаб назвав найгарячіші напрямки фронту
Сьогодні, 07:11
Рекордна кількість українців підтримує вступ до НАТО
Вчора, 21:21
Як змінилося ставлення суспільства до ветеранів за пів року – соцопитування
Вчора, 17:19
Нобелівська лауреатка проводить почесну лекцію у Києві (трансляція)
Вчора, 17:00
Євросоюз займеться ситуацією у Нагірному Карабаху: створено громадянську місію
Вчора, 16:20
Стали відомі подробиці про скандального ексочільника поліції Львівщини та його дівчину
Вчора, 16:17

Прес-релізи

ГеройCar передали ЗСУ 15 пікапів, які стануть на захист неба Києва
ГеройCar передали ЗСУ 15 пікапів, які стануть на захист неба Києва
23 сiчня, 17:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту