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    Новий прем'єр Словаччини збирається відвідати Україну

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    Прем'єр-міністр&nbsp;Словаччини Едуард Гегер - Новий прем'єр Словаччини збирається відвідати Україну

    Прем'єр-міністр Словаччини Едуард Гегер

    Фото: SME

    Україна та Словаччина залишаються надійними партнерами та друзями, заявив глава МЗС Кулеба

    Новий прем'єр-міністр Словаччини Едуард Гегер наприкінці травня відвідає з офіційним візитом Україну.

    Про це написав у Twitter глава МЗС України Дмитро Кулеба після зустрічі з Гегером у Братиславі.

    «Ключові теми нашої зустрічі з прем’єр-міністром Словаччини Едуардом Гегером – торгівля, інвестиції, енергетична безпека, інфраструктурні проєкти. Україна та Словаччина залишаються надійними партнерами та друзями. Будемо раді вітати пана прем’єр-міністра за два тижні в Україні», – зазначив Кулеба.

    Нагадаємо, президентка Словаччини Зузана Чапутова призначила Едуарда Гегера новим прем'єр-міністром 1 квітня, закінчивши політичну кризу, що тривала понад місяць.

    До слова, 12 травня в Україну прибув міністр економіки, фінансів і відновлення Франції.

    Теги: міністр Словаччина політика Україна Дмитро Кулеба
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