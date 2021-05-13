Новий прем'єр Словаччини збирається відвідати Україну

Україна та Словаччина залишаються надійними партнерами та друзями, заявив глава МЗС Кулеба

Новий прем'єр-міністр Словаччини Едуард Гегер наприкінці травня відвідає з офіційним візитом Україну.

Про це написав у Twitter глава МЗС України Дмитро Кулеба після зустрічі з Гегером у Братиславі.

«Ключові теми нашої зустрічі з прем’єр-міністром Словаччини Едуардом Гегером – торгівля, інвестиції, енергетична безпека, інфраструктурні проєкти. Україна та Словаччина залишаються надійними партнерами та друзями. Будемо раді вітати пана прем’єр-міністра за два тижні в Україні», – зазначив Кулеба.

Ключові теми нашої зустрічі з Прем‘єр-міністром Словаччини Едуардом Геґером — торгівля, інвестиції, енергетична безпека, інфраструктурні проєкти. Україна та Словаччина залишаються надійними партнерами та друзями. Будемо раді вітати пана Прем’єр-міністра за два тижні в Україні. pic.twitter.com/Rs7WIRycfn — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 13, 2021

Нагадаємо, президентка Словаччини Зузана Чапутова призначила Едуарда Гегера новим прем'єр-міністром 1 квітня, закінчивши політичну кризу, що тривала понад місяць.

До слова, 12 травня в Україну прибув міністр економіки, фінансів і відновлення Франції.