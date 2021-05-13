Франція анонсувала підписання з Україною чотирьох угод на суму €1,3 млрд

В Україну прибув міністр економіки, фінансів і відновлення Франції

Міністр економіки, фінансів та відновлення Франції Бруно ле Мер заявив, що буде укладено чотири стратегічні міжурядові угоди на загальну суму €1,3 млрд між Україною і Францією.

«Справді, під час мого візиту Франція укладе з Україною чотири стратегічні міжурядові угоди на загальну суму €1,3 млрд. Це дуже значно! І хочу відзначити один ключовий момент: ці проєкти сприятимуть поліпшенню умов життя українців. Йдеться про питну воду, мобільність, безпеку та цивільний захист», – заявив ле Мер в інтерв'ю «Інтерфакс-Україна».

Він зазначив, що у 2020 році загальний обсяг торгівлі між Францією та Україною досяг €1,6 млрд.

«Наші економічні відносини дуже динамічні, і ми на правильному шляху. Я хочу назвати вам одну єдину цифру: у 2020 році загальний обсяг торгівлі між Францією та Україною досяг €1,6 млрд – дуже важлива сума, яка залишається стійкою, незважаючи на кризу Covid-19. Тепер ми хочемо зміцнити та прискорити економічне співробітництво між нашими двома країнами. Це ціль мого візиту до Києва», – додав ле Мер.

Нагадаємо, міністр економіки, фінансів і відновлення Франції Брюно ле Мер 12 травня прибув із офіційним візитом до України.

Він проведе зустрічі з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим, міністром фінансів Сергієм Марченком, мером Києва Віталієм Кличком. Також ле Мер і прем'єр Шмигаль підпишуть міжурядові угоди.

До слова, уряд утворив БЕБУ – Бюро економічної безпеки України.