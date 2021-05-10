Саміт «Бухарестської дев’ятки»: Йоханіс запропонував Байдену збільшити військову присутність США у Румунії

Дії Росії з дестабілізації у Чорноморському регіоні викликають занепокоєння у країнах Східної Європи

Через загрозливі дії Російської Федерації, які є причиною дестабілізації у регіоні, США мають збільшити військову присутність у країнах НАТО східного флангу, в тому числі у Румунії. Про це повідомив президент Румунії Клаус Йоханіс під час пресконференції по завершенню дискусій в рамках саміту «Бухарестської дев’ятки», в якій, зокрема, взяв участь і президент США Джо Байден.

«Дії Росії по дестабілізації у регіоні викликають занепокоєння і є причиною нестабільного клімату у регіоні. Викликає занепокоєння також і ситуація у Чорноморському регіоні. Ми з колегами це також обговорювали й ми маємо проявляти в цьому питанні пильність. НАТО повинно зважати на безпеку, особливо, східного флангу – від Балтійського моря до Чорного моря. Тому під час дискусії я звернувся до президента Байдена щодо приводу збільшення військового контингенту США, в тому числі в Румунії й загалом на східному фланзі», – сказав Йоханіс.

Також Клаус Йоханіс відмітив, що участь США у саміті «Бухарестської дев’ятки» на найвищому рівні доводить що безпека нашого регіону має значення для безпеки всього євроатлантичного регіону.

«Для Румунії участь президента Байдена у Бухарестському саміті є надзвичайно важливою ще й тому, що цього року виповнюється 10 років із підписання угоди про стратегічне партнерство між Румунією та США у 21 столітті», – додав румунський лідер.

Нагадаємо, що Бухарестський формат (B9) – це платформа, яку ініціювали президент Румунії Клаус Йоханіс та президент Республіки Польща Анджей Дуда. В ній беруть участь країни-члени НАТО Східного флангу Альянсу: Болгарія, Естонія, Латвія, Литва, Польща, Румунія, Словаччина та Угорщина. Перший саміт B9 відбувся в Бухаресті в листопаді 2015 р. Подальші саміти відбулись у Варшаві (8 червня 2018 р.) та Кошице (28 лютого 2019 р.).

Як повідомлялося раніше, нинішня зустріч відбулася під головуванням президента Румунії Клауса Йоханіса та президента Польщі Анджея Дуди, візит якого став першим візитом на найвищому рівні у Румунію після послаблення карантинних обмежень.