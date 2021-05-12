Словаччина призупинила щеплення від Covid-19 вакциною AstraZeneca

Щеплення призупинили після того, як після вакцинації цим препаратом від тромбу помер пацієнт

У Словаччині призупинили вакцинацію проти коронавірусу першою дозою вакцини AstraZeneca. Тепер зробити щеплення цією вакциною зможуть тільки ті, хто без наслідків переніс першу дозу. Про це повідомляє Le Figaro.

Таку заяву зробили в Міністерстві охорони здоров'я Словаччини. Це сталося після того, як у країні після вакцинації препаратом AstraZeneca від тромбу помер пацієнт.

«Тільки люди, які очікують другої дози цієї вакцини, тепер вакцинуються. Використання вакцини цієї компанії для перших доз було призупинено», – йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я.

Крім того, міністр охорони здоров'я Володимир Ленгварський оголосив, що Словаччина перегляне свою стратегію вакцинації після смертельного тромбу в пацієнта, який отримав вакцину AstraZeneca.

Нагадаємо, Євросоюз відмовляється від вакцини AstraZeneca. Це сталося після того, як виробник став занадто затягувати з поставками, через що зірвалася вакцинація в деяких країнах.

Раніше повідомлялося, що у Франції тромбоз після вакцини AstraZeneca зафіксували у двох пацієнтів. При цьому один випадок виявився смертельним.

Тим часом, в Україні вакцинували від коронавірусу понад 300 тисяч осіб літнього віку.