Обстріли окупантів знеструмили село на Дніпропетровщині

У Мар'янському пошкодження лінія електропередач

Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати Дніпропетровщину. Про це повідомив голова ОДА Валентин Резніченко.

«Ніч тривог та обстрілів. Ворог продовжує бити по Криворізькому району», – написав очільник Дніпропетровської ОДА.

За словами Резніченка під обстрілами знову Зеленодольська громада. У Мар'янському пошкодження лінія електропередач – село частково без світла.

Повідомляється також, що люди не постраждали.

Нагадаємо, що напередодні ворог знищив склад із зерном на Дніпропетровщині.

Раніше ворог здійснив масову ракетну атаку на Дніпропетровщину. Було випущено шість ракет. У Дніпрі через «прильоти» зруйнована залізнична інфраструктура і промислове підприємство.