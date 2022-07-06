Доба на Сумщині: окупанти накривають регіон із мінометів, «Градів» та ракетами

Росіяни весь день обстрілювали область

Російські військові протягом дня, 6 липня, обстрілювали райони Сумської області. Пошкоджена цивільна інфраструктура. Про це повідомляє голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

«Протягом дня ворог кілька разів здійснював обстріл по Миропільській, Краснопільській та Хотинській громадах. Росіяни вели мінометний вогонь, запускали ракети з БМ21 («Град» – ред.), скидали вибухівки з безпілотників», – заявив він.

За його словами, росіяни атакували Миропільську і Шалигінську громади за допомогою реактивних систем залпового вогню. Одна з ракет влучила в сарай.

Також він додав, що окупанти обстрілювали Новослобідську та Білопільську громади.

«В одному з сіл на прикордонні вибиті шибки в адмінбудівлі, вибиті шибки і посічені осколками фасад філії навчального закладу і пробита цегляна стіна приватного будинку», – розповів Живицький.

Також сьогодні ворог обстріляв Дніпропетровщину касетними боєприпасами: є поранені.

Нагадаємо, напередодні Сумщина була під ворожим вогнем: «прильоти» в п’яти громадах, пошкоджено склад добрив (фото).

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