  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
  4. Доба на Сумщині: окупанти накривають регіон із мінометів, «Градів» та ракетами
рус
    Події в Україні

    Доба на Сумщині: окупанти накривають регіон із мінометів, «Градів» та ракетами

    Внаслідок атак пошкоджена цивільна інфраструктура - Доба на Сумщині: окупанти накривають регіон із мінометів, «Градів» та ракетами
    Внаслідок атак пошкоджена цивільна інфраструктура
    фото ілюстративне, з відкритих джерел

    Росіяни весь день обстрілювали область

    Російські військові протягом дня, 6 липня, обстрілювали райони Сумської області. Пошкоджена цивільна інфраструктура. Про це повідомляє голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

    «Протягом дня ворог кілька разів здійснював обстріл по Миропільській, Краснопільській та Хотинській громадах. Росіяни вели мінометний вогонь, запускали ракети з БМ21 («Град» – ред.), скидали вибухівки з безпілотників», – заявив він.

    За його словами, росіяни атакували Миропільську і Шалигінську громади за допомогою реактивних систем залпового вогню. Одна з ракет влучила в сарай.

    Також він додав, що окупанти обстрілювали Новослобідську та Білопільську громади.

    «В одному з сіл на прикордонні вибиті шибки в адмінбудівлі, вибиті шибки і посічені осколками фасад філії навчального закладу і пробита цегляна стіна приватного будинку», – розповів Живицький.

    Також сьогодні ворог обстріляв Дніпропетровщину касетними боєприпасами: є поранені.

    Нагадаємо, напередодні Сумщина була під ворожим вогнем: «прильоти» в п’яти громадах, пошкоджено склад добрив (фото).

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти війна обстріл Сумщина військові Україна інфраструктура окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Доба на Сумщині: окупанти накривають регіон із мінометів, «Градів» та ракетами