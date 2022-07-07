Окупанти готуються до затяжної війни і вперше з 24 лютого промовчали про «успіхи»

Кремль намагається мобілізувати російську економіку

Вперше за 133 дні повномасштабної збройної агресії Росія не заявила про свої «успіхи» у війні проти України. Це підтверджує оцінку того, що російські війська в значній мірі взяли оперативну паузу. Про це повідомляють дані Інституту вивчення війни (ISW).

Водночас Кремль продовжує готувати економіку Росії до затяжної війни проти України.

Там пояснили, що Міноборони Росії щодня заявляло про «територіальні досягнення» окупантів з початку війни, проте не робило цього після відходу українських військ з Лисичанська 3 липня.

Водночас російські війська все ще проводили невдалі наземні штурми по всіх напрямках 6 липня. Дослідники кажуть, що такі спроби узгоджуються з оперативною паузою, адже вона не вимагає повного припинення активних бойових дій.

«У цьому випадку це означає, що російські сили, ймовірно, обмежаться відносно невеликими наступальними діями, намагаючись створити умови для більш значних наступальних операцій і відновити бойову міць, необхідну для виконання цих більш амбітних завдань», – говорять в ISW.

У ISW кажуть, що так Кремль намагається мобілізувати російську економіку і промисловість на підтримку війни проти України, готуючись до затяжних бойових дій.

Російські війська вели наступальні дії на північний захід і схід від Слов'янська, продовжували просуватися на захід у напрямку Сіверська від кордону Луганської та Донецької областей. Також росіяни намагалися наступати на Бахмут із півдня, здійснили обмежені наземні атаки на північ від Харкова.

Російські війська провели невдалий наземний штурм на північному заході Херсонської області.

Також ISW пише, що російські війська можуть формувати нову військову частину в Муліно Нижегородської області.

Нагадаємо, західна розвідка спрогнозувала, як вплине захоплення Лисичанська на просування ворога.

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