Очільники МЗС України і ПАР відновили контакти після перерви у 23 роки

Розмова стала першим контактом глав МЗС України та ПАР з 1998 року

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів телефонну розмову із міністеркою міжнародних відносин Південно-Африканської Республіки Наледі Пандор. Про це повідомляє пресслужба МЗС.

Міністри домовилися відновити повноцінний двосторонній діалог, провести політичні консультації між зовнішньополітичними відомствами, розвивати торгівлю та науково-технічне співробітництво.

Сторони обговорили розширення договірно-правової бази відносин і співпрацю в рамках міжнародних організацій.

Дмитро Кулеба запропонував південноафриканській стороні направити до України торговельну місію для вивчення можливостей розвитку взаємовигідної співпраці.

«Відновлюючи діалог з ПАР після 23 років перерви, ми створюємо додаткові можливості для наших компаній, зокрема у галузях сільського господарства та продовольчої безпеки, енергетики, суднобудування, туризму”, - підкреслив він.

Міністр нагадав, що Стратегія зовнішньополітичної діяльності України приділяє окрему увагу розвитку відносин з країнами Африканського континенту.

Глави зовнішньополітичних відомств домовилися про подальшу тісну співпрацю. Наледі Пандор прийняла запрошення Дмитра Кулеби відвідати наступного року Україну.

Довідково: за даними Державної служби статистики України, загальний обсяг торгівлі товарами та послугами між Україною та ПАР у 2020 році склав 122,7 млн. дол. США. У першій половині 2021 року він становив 65 млн. дол. США.

До слова, Спеціальний представник Європейського Союзу з прав людини Імон Гілмор прийняв запрошення голови МЗС України Дмитра Кулеби відвідати під час свого наступного візиту до України адміністративну межу з окупованим Кримом, аби на власні очі ознайомитися із наслідками російської окупації.