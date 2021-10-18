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    Очільники МЗС України і ПАР відновили контакти після перерви у 23 роки

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    Глава МЗС України вперше за 23 роки провів розмову з главою МЗС Південно-Африканської Республіки - Очільники МЗС України і ПАР відновили контакти після перерви у 23 роки
    Глава МЗС України вперше за 23 роки провів розмову з главою МЗС Південно-Африканської Республіки
    Фото: МЗС

    Розмова стала першим контактом глав МЗС України та ПАР з 1998 року

    Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів телефонну розмову із міністеркою міжнародних відносин Південно-Африканської Республіки Наледі Пандор. Про це повідомляє пресслужба МЗС.

    Міністри домовилися відновити повноцінний двосторонній діалог, провести політичні консультації між зовнішньополітичними відомствами, розвивати торгівлю та науково-технічне співробітництво.

    Сторони обговорили розширення договірно-правової бази відносин і співпрацю в рамках міжнародних організацій.

    Дмитро Кулеба запропонував південноафриканській стороні направити до України торговельну місію для вивчення можливостей розвитку взаємовигідної співпраці.

    «Відновлюючи діалог з ПАР після 23 років перерви, ми створюємо додаткові можливості для наших компаній, зокрема у галузях сільського господарства та продовольчої безпеки, енергетики, суднобудування, туризму”, - підкреслив він.

    Міністр нагадав, що Стратегія зовнішньополітичної діяльності України приділяє окрему увагу розвитку відносин з країнами Африканського континенту.

    Глави зовнішньополітичних відомств домовилися про подальшу тісну співпрацю. Наледі Пандор прийняла запрошення Дмитра Кулеби відвідати наступного року Україну.

    Довідково: за даними Державної служби статистики України, загальний обсяг торгівлі товарами та послугами між Україною та ПАР у 2020 році склав 122,7 млн. дол. США. У першій половині 2021 року він становив 65 млн. дол. США.

    До слова, Спеціальний представник Європейського Союзу з прав людини Імон Гілмор прийняв запрошення голови МЗС України Дмитра Кулеби відвідати під час свого наступного візиту до України адміністративну межу з окупованим Кримом, аби на власні очі ознайомитися із наслідками російської окупації.

    Теги: МЗС США Африка Дмитро Кулеба Південно-Африканська республіка
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    Очільники МЗС України і ПАР відновили контакти після перерви у 23 роки