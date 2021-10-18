Спецпредставник ЄС з прав людини відвідає адмінмежу з окупованим Кримом

Дмитро Кулеба та Імон Гілмор обговорили ситуацію з правами людини на тимчасово окупованих територіях України

Спеціальний представник Європейського Союзу з прав людини Імон Гілмор прийняв запрошення голови МЗС України Дмитра Кулеби відвідати під час свого наступного візиту до України адміністративну межу з окупованим Кримом, аби на власні очі ознайомитися із наслідками російської окупації. Про це повідомляє пресслужба МЗС України.

«Російська Федерація як держава-окупант продовжує систематичні грубі порушення прав людини в тимчасово окупованому Криму. Особливих репресій зазнають кримські татари, громадянські журналісти, представники релігійних груп. Російське антитерористичне законодавство стало знаряддям фабрикації політично мотивованих справ», – розповів міністр.

Він закликав Спеціального представника ЄС докласти зусиль задля звільнення українців, яких Росія незаконно утримує за ґратами, зокрема першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла, позаштатного журналіста Радіо Свободи Владислава Єсипенка та інших.

Кулеба також привернув увагу до деструктивної політики Росії на тимчасово окупованих територіях в Донецькій та Луганській областях: «Не лише мешканці окупованого Донбасу стають об'єктами російського свавілля. Росія зухвало перешкоджає діяльності Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, співробітники якої нині фактично стали заручниками в Донецьку. Такі дії руйнують Мінські домовленості, суперечать зобов'язанням РФ в ОБСЄ».

Глава МЗС України подякував Імону Гілмору за принципову позицію ЄС із політики невизнання спроби анексії Криму.

Спеціальний представник ЄС привітав главу української дипломатії із успішним запуском Кримської платформи. Співрозмовники домовилися активізувати взаємодію з метою втілення її завдань, насамперед на правозахисному та санкційному напрямах.

Імон Гілмор прийняв запрошення Дмитра Кулеби відвідати під час свого наступного візиту до України адміністративну межу з Кримом, аби на власні очі ознайомитися із наслідками російської окупації.

Нагадаємо, МЗС України засудило проведення Російською Федерацією всеросійського перепису населення на території тимчасово окупованого Криму.

Раніше ЮНЕСКО визнала, що в окупованому Криму погіршилася ситуація з правами людини.

Як повідомлялося, у Росії та тимчасово окупованому Криму 11 жовтня відбулися три судові засідання у справах стосовно незаконно затриманих громадян України.