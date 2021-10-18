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    Порошенко зустрівся з Тимчасовою повіреною у справах США в Україні Квін

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    Окрему увагу Порошенко і Квін приділили проблематиці забезпечення енергетичної безпеки України в контексті спроб Кремля використовувати газ як політичну зброю - Порошенко зустрівся з Тимчасовою повіреною у справах США в Україні Квін
    Окрему увагу Порошенко і Квін приділили проблематиці забезпечення енергетичної безпеки України в контексті спроб Кремля використовувати газ як політичну зброю

    Квін і Порошенко обговорили подальшу допомогу з боку США у протидії агресії Росії проти України

    П’ятий президент України, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко зустрівся з Тимчасовою повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін.

    Сторони обговорили подальшу допомогу з боку США у протидії агресії Росії проти України.

    Наголошено на важливості зміцнення міжнародної єдності та солідарності з Україною для забезпечення деокупації Донбасу та Криму.

    Значну увагу було приділено стану реформ в Україні, зокрема у сфері верховенства права і правосуддя, корпоративного управління та стійкості інститутів держави.

    Наголошено на тому, що ефективна боротьба з корупцією має залишатися серед незаперечних пріоритетів України та відбуватися у правовий і юридично обгрунтований спосіб.

    Окрему увагу сторони приділили проблематиці забезпечення енергетичної безпеки України в контексті спроб Кремля використовувати газ як політичну зброю.

    Петро Порошенко висловив вдячність за незмінну солідарність з Україною на засадах двопартійної підтримки США.

    Нагадаємо, 14 жовтня, Порошенко з ветеранами вшанував пам’ять загиблих на війні захисників України.

    Теги: Петро Порошенко Європейська солідарність США президент
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    Порошенко зустрівся з Тимчасовою повіреною у справах США в Україні Квін