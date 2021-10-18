Порошенко зустрівся з Тимчасовою повіреною у справах США в Україні Квін
Квін і Порошенко обговорили подальшу допомогу з боку США у протидії агресії Росії проти України
П’ятий президент України, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко зустрівся з Тимчасовою повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін.
Сторони обговорили подальшу допомогу з боку США у протидії агресії Росії проти України.
Наголошено на важливості зміцнення міжнародної єдності та солідарності з Україною для забезпечення деокупації Донбасу та Криму.
Значну увагу було приділено стану реформ в Україні, зокрема у сфері верховенства права і правосуддя, корпоративного управління та стійкості інститутів держави.
Наголошено на тому, що ефективна боротьба з корупцією має залишатися серед незаперечних пріоритетів України та відбуватися у правовий і юридично обгрунтований спосіб.
Окрему увагу сторони приділили проблематиці забезпечення енергетичної безпеки України в контексті спроб Кремля використовувати газ як політичну зброю.
Петро Порошенко висловив вдячність за незмінну солідарність з Україною на засадах двопартійної підтримки США.
Нагадаємо, 14 жовтня, Порошенко з ветеранами вшанував пам’ять загиблих на війні захисників України.