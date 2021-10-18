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    МЗС підтвердив смерть представника України з питань Придністров'я

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    На 60-му році життя загинув спеціальний представник України з питань придністровського врегулювання Віктор Крижанівський - МЗС підтвердив смерть представника України з питань Придністров'я
    На 60-му році життя загинув спеціальний представник України з питань придністровського врегулювання Віктор Крижанівський
    фото: МЗС

    60-річного дипломата без ознак життя виявила хатня робітниця

    Міністерство закордонних справ підтвердило смерть українського дипломата Віктора Крижанівського, який обіймав посаду спеціального представника України з питань придністровського врегулювання. Про це повідомляє у Facebook пресслужба МЗС.

    «З глибоким сумом повідомляємо, що 16 жовтня на 60-му році життя трагічно загинув спеціальний представник України з питань придністровського врегулювання Віктор Володимирович Крижанівський», – ідеться в повідомленні.

    У відомстві зазначили, що дипломат почав роботу в МЗС ще у 1992 році, працював у сфері багатосторонніх відносин та європейської і євроатлантичної інтеграції. Брав участь у місіях України при міжнародних організаціях.

    З 2003 року до 2005 року працював в Адміністрації президента. З 2010 до 2017 року обіймав посаду посла України в Естонії, після цього був призначений спеціальним представником України з питань придністровського врегулювання.

    У 2013 році Віктору Крижанівському було присвоєно найвищий дипломатичний ранг – надзвичайного і повноважного Посла.

    «Міністерство закордонних справ України висловлює глибокі співчуття родині та близьким Віктора Крижанівського», – резюмується у заяві.

    Як відомо, 16 жовтня в Києві на дачному масиві Осокорки виявили загиблим дипломата. ЗМІ писали, що ним виявився Віктор Крижанівський.

    За даними журналістів, трагедія сталася на столичних Осокорках. Ім'я загиблого дипломата правоохоронці не розголошували, а в МЗС – відмовчувалися. Відомо, що 60-річного чоловіка без ознак життя виявила хатня робітниця.

    Як зазначила поліцейська Анна Зубрєва, чоловік впав зі сходів у власному будинку, в якому проживав один. Згідно з висновком судмедексперта, смерть настала внаслідок закритої черепно-мозкової травми.

    Пресслужба поліції Києва повідомила, що за фактом загибелі чоловіка відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 – умисне вбивство із приміткою «нещасний випадок».

    До поліції зателефонувала хатня робітниця, яка прийшла прибирати у будинок, де й помітила тіло чоловіка без ознак життя.

    Нагадаємо, 8 жовтня був знайдений мертвим народний депутат України Антон Поляков, якого одним з перших виключили зі Слуги народу

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    Теги: МЗС трагедія дипломатія смерть посол Придністров'я
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    МЗС підтвердив смерть представника України з питань Придністров'я