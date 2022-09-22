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Однозначно перемога для держави: особливе звернення Зеленського (відео)

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Однозначно перемога для держави: особливе звернення Зеленського (відео)
Зеленський звернувся до українців
фото: Офіс президента

Президент офіційно назвав кілька прізвищ звільнених бійців

Президент Володимир Зеленський традиційно звернувся до українців. Глава держави розповів про масштабний обмін захисників «Азовсталі».

Президент офіційно назвав кілька прізвищ звільнених бійців:

  • Герой України Євгеній Бова,
  • Герой України Лев Пашко,
  • Герой України Денис Прокопенко,
  • Дмитро Козацький,
  • Микола Кущ,
  • Костянтин Нікітенко,
  • Катерина Поліщук,
  • Мар'яна Мамонова,
  • Валентина Зубко,
  • Яна Шумовецька,
  • Зоряна Репецька,
  • Анастасія Черненька.

Він зазначив, що загалом звільнили 188 захисників «Азовсталі» та Маріуполя. Серед них 8 поранених під час російського теракту в Оленівці.

«Це воїни Нацгвардії, нашої армії, військово-морських сил, прикордонники, поліцейські, тероборонцівці, працівники СБУ та інші», – розповів президент.

Він додав, що Україна пам'ятає про всіх наших людей. Цим ми відрізняємось від ворога – цінуємо кожне життя.

Нагадаємо, вчора, 21 вересня 2022 року, Україна та Росія провели черговий обмін полоненими. Цього разу було звільнено бійців «Азоваим.

Раніше «Главком» повідомляв, що Михайла Вершиніна, голову Патрульної поліції Маріуполя, щойно обміняли з полону. 

З полону РФ також звільнили іноземців, «засуджених» до страти в «ДНР».

В соцмережі з'явилося перші кадри після звільнення з полону наших захисників.

Теги: Володимир Зеленський Україна росія прикордонники президент перемога звільнення відео

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