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Главу патрульної поліції Маріуполя Вершиніна визволили з полону (фото)

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Главу патрульної поліції Маріуполя Вершиніна визволили з полону (фото)

Михайло Вершинін знаходився у полоні з травня цього року

Михайла Вершиніна, голову Патрульної поліції Маріуполя, щойно обміняли з полону. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. 

Михайло Вершинін знаходився у полоні з травня цього року. Він потрапив у полон разом з захисниками Маріуполя, які були заблоковані на території МК «Азовсталь».

Сьогодні відбувся обмін полоненими. Точної інформації, скільки саме українців вдалося витягнути з полону, поки не відомо.

Очікуємо офіціальну заяву від президента України.

Раніше у інтерв’ю «Главкому» Сандра Кротевич – сестра першого заступника командира полку «Азов», начальника штабу Богдана Кротевича (Тавра), розповіла, що думає про діяльність Червоного Хреста щодо українських військовополонених.

Раніше повідомлялося, що Червоний Хрест відрікся від відповідальності за полонених із «Азовсталі».

Після цього Банкова заявила, що Червоний Хрест повинен нарешті згадати про своє призначення, подумати про репутацію і втрутитися в ситуацію із захисниками «Азовсталі».

Читайте також: Сестра «азовця» Тавра: Навіщо нам депутати, яким плювати на українських полонених?
Теги: полон радник Азовсталь

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