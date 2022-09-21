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З полону РФ звільнили іноземців, «засуджених» до страти в «ДНР»

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
З полону РФ звільнили іноземців, «засуджених» до страти в «ДНР»
Росія звільнила з полону іноземних військових
фото: Reuters

Звільнення відбулося за посередництва принца Саудівської Аравії

Росія звільнила з полону 10 іноземних військових, які служили у лавах ЗСУ. Серед них є й ті, яких «засудили«» до смертної карти у так званій «ДНР». Про це повідомляє Reuters.

Зазначимо, що звільнення відбулося за посередництва принца Саудівської Аравії. Повідомлялося, що з полону повернули п'ятьох британців, двох американців, хорвата, марокканця і громадянина Швеції.

Британський законодавець Роберт Джерік заявив, що серед звільнених був Ейден Аслін. Він був взятий у російський полон на початку цього року, а потім засуджений до смертної кари судом у так званій «ДНР».

Росія також звільнила 39-річного громадяна США Олександра Друке та 27-річного Енді Гейна. Чоловіки потрапила в полон у червні під час бойових дій на сході України.

Reuters не змогло одразу встановити, чи були серед звільненої групи британці Шон Піннер і уродженець Марокко Брахім Саадун, які також були захоплені та засуджені до смертної кари в Донецьку.

Міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде підтвердила, що серед звільнених був громадянин Швеції, захоплений у порту Маріуполя, якому за законами «ДНР» загрожував смертний вирок.

«Я можу підтвердити, що швед, якого в травні взяли під варту російські війська, вільний і прямує до Швеції», - сказала вона.

Як повідомлялося, у липні на сході Донецької області, у боях за місто Сіверськ, загинули чотири військовослужбовці Інтернаціонального легіону Територіальної оборони ЗСУ. Нагадаємо, у червні Державний департамент США заявив про зникнення одного американця, який приїхав до України воювати проти Росії.

Нагадаємо, російські загарбники у Харківській області тримали у полоні іноземних студентів. Про це під час відеозвернення заявив президент України Володимир Зеленський.

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Теги: вирок засуджені звільнення Марокко місто полон Порту президент

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