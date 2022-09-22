215 українських військових повернулося з полону: опубліковане відео

З них – 108 бійців «Азову»

Україні у межах чергового обміну вдалося визволити з полону окупантів ще 215 людей, більшість з яких – оборонці «Азовсталі». Про це повідомив голова ОП Андрій Єрмак.

З них 108 бійців «Азову». А також 10 іноземців-захисників України.

Це найбільший обмін з початку повномасштабного російського вторгнення.

В соцмережі з'явилося перші кадри після звільнення з полону наших захисників.

Нагадаємо, вчора, 21 вересня 2022 року, Україна та Росія провели черговий обмін полоненими. Цього разу було звільнено бійців «Азова».

Раніше «Главком» повідомляв, що Михайла Вершиніна, голову Патрульної поліції Маріуполя, щойно обміняли з полону.

З полону РФ також звільнили іноземців, «засуджених» до страти в «ДНР».