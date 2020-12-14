Офіс Генпрокурора не реєстрував кримінального провадження щодо Новинського (документ)

Генпрокурор Венедіктова повідомила, що підозра Новинському не висувалася

Офіс Генерального прокурора України не реєстрував кримінального провадження стосовно народного депутата Вадима Новинського.

Про це стало відомо з відповіді Генерального прокурора України Ірини Венедіктової на запит народного депутата, копію якого розмістила на сторінці Facebook пресслужба Вадима Новинського в п’ятницю.

Генпрокурор повідомила, що найвищий наглядовий орган 24 вересня зареєстрував виробництво № 42020000000001823 за заявою представників компанії «Гратант», при цьому в зазначеному виробництві підозра Вадиму Новинському не висувалося.

За даними пресслужби нардепа, аналогічну відповідь отримано сьогодні від Територіального управління Державного бюро розслідувань України в Києві.

Пресслужба нардепа відзначає, що таким чином, поширена інформаційним агентством РБК-Україна інформація про відкриття справи проти нардепа є недостовірною і завдає шкоди її репутації. Пресслужба зажадала від агентства спростування поширеної інформації.

Водночас в коментарі УН адвокат Вадима Новинського Андрій Голуб зазначив, що поширена вчора деякими ЗМІ інформація є умисною маніпуляцією та інструментом боротьби в рамках корпоративного конфлікту. Адвокат зазначив, що компанія «Гратант» за заявою якої зареєстровано згадане виробництво, підконтрольна колишньому міноритарного акціонера групи компаній «Амстор» Володимиру Вагоровському, відсторонений у 2014 році від управління торговою мережею у зв’язку зі спробами незаконного заволодіння її майном.

«Вагоровський протягом 7 років намагається криміналізувати корпоративний конфлікт і через подачу заяв про нібито кримінальні правопорушення у своїх інтересах втягнути в нього правоохоронні органи. За 7 років жоден так званий «факт», зазначений в цих заявах, не знайшов підтвердження, їх ретельно досліджували та Національна поліція, і Генеральна прокуратура», — сказав адвокат.

Джерело: Українські новини