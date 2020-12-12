У Техасі заговорили про референдум щодо виходу з США

Техас виходив зі складу країни одного разу – в 1861 році, коли приєднався до конфедеративних Штатів Америки

Рішення Верховного суду США відхилити позов про перегляд підсумків президентських виборів стимулювало сепаратистські настрої в штаті

Член палати представників Техаса, республіканець Кайл Бідерманн запропонував провести референдум щодо виходу штату зі складу США.

Про це повідомляє Fox News.

«Федеральний уряд вийшов з-під контролю і більше не становить цінності жителям Техасу», – висловив думку політик.

Саме тому, виходячи зі слів Бідерманна, він збирається подати законопроєкт, який дозволить техасцям провести референдум і отримати таким чином статус незалежної держави.

Тим часом голова Республіканської партії штату Техас Аллен Уест у відповідь на рішення Верховного суду США відхилити позов про перегляд підсумків минулих 3 листопада виборів запропонував сформувати «Союз штатів», які б дотримувалися принципів американської конституції. Відповідна заява опублікована в п'ятницю на офіційному сайті партії.

За його словами, рішення Верховного суду, який відкинув позов Техасу до Джорджії, Мічигану, Пенсільванії і Вісконсіну, створює небезпечний прецедент, що дозволяє деяким штатам порушувати американську конституцію і не нести за це ніякої відповідальності.

«Верховний суд, відкинувши позов Техасу, підтриманого 17 штатами і 106 конгресменами США, ухвалив, що будь-який штат може робити неконституційні дії і порушувати свої власні закони про вибори»,–- йдеться в документі.

Зазначається, що це рішення буде мати далекосяжні наслідки для майбутньої конституційної республіки.

Слова глави республіканців Техасу вже викликали неоднозначну реакцію громадськості і ЗМІ. Так, наприклад, кореспондент CNN в Білому домі Джим Акоста трактував цю заяву Уеста як то, що він фактично» пускає в хід ідею виходу зі складу» Сполучених Штатів. Користувачі ж соцмереж активно обговорюють заяву республіканця, порівнюючи цю ідею з виходом зі складу США південних штатів в період Громадянської війни.

Як відомо, Техас виходив зі складу країни одного разу – в 1861 році, коли приєднався до конфедеративних Штатів Америки. Після громадянської війни і реконструкції Техас був повторно прийнятий до складу США в 1870 році.

Fox News зазначає, що такі спільноти, як Техаський націоналістичний рух, довгий час підтримували вихід штату зі США, а в законодавчий орган 87-го скликання надходила сотня подібних пропозицій.

Нагадаємо, Верховний суд США відмовив генпрокурору Техасу в позові про скасування результатів виборів.

Таким чином, Верховний суд США, де шестеро суддів підтримують консервативні погляди й симпатизують республіканцям, а лише троє мають прихильність до демократів, вдруге відхилив позов з боку кампанії Трампа.

13 листопада в США закінчили підрахунок голосів у всіх штатах. Переможцем президентських виборів став кандидат від Демократичної партії Джо Байден – він отримав 306 голосів вибірників при 270 необхідних. У Дональда Трампа – 232 голоси.