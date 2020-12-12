Крах «Укрбуду». Експартнер Микитася озвучив свою версію подій

«Микитась повівся не як солідний бізнесмен, а як самодур-марнотрат»

Генеральний директор компанії «Укрбуд девелопмент» Олег Майборода розповів свою версію подія, які призвели до важких часів для компанії.

В інтерв’ю «Главкому» чиновник пояснив, який зараз статус в «Укрбуд девелопмент» та Дмитра Федотенкова, який позиціонувався як інвестор.

«Він очолював групу інвесторів, коли ми шукали фінансові вливання. З Микитасем (ексспіввласник «Укрбуду», Максим Микитась – «Главком») він був партнером, з ним же, як з представником групи інвесторів, Микитась підписував меморандум. Основні умови: він виходить з бізнесу, не приймає рішень і прибуток ділиться тільки після завершення проєктів, а всі інвестиційні гроші йдуть тільки на будівництво. Але умови меморандуму Микитась порушив, пішов у запій і повівся не як солідний бізнесмен, а як самодур-марнотрат», – заявив він.

За словами Майбороди, після короткого проміжку часу «Микитась роздавати інтерв'ю, що у нього щось відібрали».

«Спочатку сказав, що нічого не продавав і його сторінку у Facebook зламали, потім сказав, що його підпис підробили, потім у суді сказав, що не має відношення до «Укрбуду». Тепер з’явилася нова версія – що він «за людей», але злий менеджмент не дав добудувати суперприбуткові об'єкти. Але незалежний аудит, проведений вже «Київміськбудом», показав, що на добудову не вистачає майже 2 млрд грн. І всі учасники процесу – я, Федотенков, який інвестував понад $10 млн у будівництво до передачі майданчиків «Київміськбуду», ще ряд людей оббивали пороги чиновників на всіх рівнях, щоб вирішувати проблеми передачі об'єктів, з'ясування відносин із замовниками, введення в експлуатацію і т.п.», – зазначив Майборода.

Директор будкомпанії пов’язав «падіння» компанії саме з поведінкою Микитася.

«Те, що нам «допомагали» впасти, – безумовно. Пов'язую це з неохайністю поведінки Микитася з партнерами, непередбачуваність поведінки з чиновниками. Він занадто відірвався від землі, здавався сам собі дуже важливим і дозволяв собі занадто нешанобливо ставитись до серйозних людей. Це і призвело до негативних для нього наслідків», – зазначив він.

Максим Микитась – один з найвідоміших в Україні девелоперів – ексспіввласник компанії «Укрбуд девелопмент» і колишній депутат Верховної Ради 8 скликання.

Обраний влітку 2016 року на проміжних виборах за округом №206 (Чернігівська область) як безпартійний самовисуванець. Член депутатської групи «Воля народу» з 2017 року, до того був позафракційним. Член Комітету Верховної Ради з питань бюджету.

У 2010-2016 роках – президент державної будівельної корпорації «Укрбуд». З 2014 до 2015 року був депутатом Київської міської ради, був обраний за списком партії «УДАР» як безпартійний. Був заступником голови комісії з питань містобудування, архітектури та землекористування.

У 2019 році балотувався до Верховної Ради 9 скликання по 206 округу (Чернігівська область) як безпартійний самовисуванець.

Нагадаємо, 22 жовтня 2019 року Антикорупційний суд заарештував екснардепа Микитася з можливістю застави 80 млн грн. Під варту його взяли просто в залі засідань.

За версією слідства, ГУ Нацгвардії України і компанія-забудовник «Укрбуд», що належить екснардепу, уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали побудувати житловий комплекс. За це Нацгвардія повинна була отримати там 50 квартир і 30 паркомісць. Однак, у 2016-2017 роках сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилася від квартир і паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку на околиці Києва. Як потім встановила проведена експертиза, вартість квартир на околиці на 81 635 448 грн менша від тієї, в яку оцінили квартири на Печерську. У справі проходять чотири особи.

Нещодавно підозрюваного у причетності до заволодіння майном Нацгвардії ексвласника будівельної корпорації «Укрбуд» Максима Микитася відпустили під цілодобовий домашній арешт. Відомо, що Микитась пішов на співпрацю зі слідством.

Нещодавно фігурантом цієї справи став заступник Офісу президента Олег Татаров. 2 грудня НАБУ та САП підготували підозру Татарову в причетності до фальсифікації експертизи у справі Микитася, але генпрокурор Ірина Венедіктова завадила врученню підозри.

НАБУ звинуватило Офіс генпрокурора в тиску та саботажі, не назвавши прізвища підозрюваного, якому мали намір вручити підозру. Пізніше НАБУ заявило, що Микитась добровільно відшкодував до державного бюджету 50 мільйонів гривень.