Офіс президента анонсував збільшення поставок зброї Україні
Єрмак заінтригував повідомленням про зброю
Глава Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що поставки зброї Україні збільшаться. Про це він написав у телеграм-каналі.
Єрмак, як завжди, дав коротке повідомлення без подробиць.
«Зброї ставатиме більше. Відповідальність за геноцид обов‘язково настане», – написав він.
Раніше міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що Україна готується до весняного контрнаступу. Він має розпочатись протягом квітня-травня і планується за кількома напрямками.
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