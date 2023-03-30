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Офіс президента анонсував збільшення поставок зброї Україні

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Офіс президента анонсував збільшення поставок зброї Україні
Від початку повномасштабної війни союзники допомагають Україні з озброєнням
фото з відкритих джерел

Єрмак заінтригував повідомленням про зброю

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що поставки зброї Україні збільшаться. Про це він написав у телеграм-каналі.

Єрмак, як завжди, дав коротке повідомлення без подробиць.

«Зброї ставатиме більше. Відповідальність за геноцид обов‘язково настане», – написав він.

Офіс президента анонсував збільшення поставок зброї Україні фото 1

Раніше міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що Україна готується до весняного контрнаступу. Він має розпочатись протягом квітня-травня і планується за кількома напрямками.

Теги: росія зброя війна Україна Андрій Єрмак

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