Контрнаступ ЗСУ буде на кількох напрямках. Резніков назвав терміни

Міністр оборони анонсував дуже позитивні зміни для України

Україна готується до весняного контрнаступу. Він має розпочатись протягом квітня-травня. Терміни наступальних дій також пов'язані з погодними умовами. Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков у інтерв'ю ERR.

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«Вже планується за кількома напрямками. Це залежить від того, який момент є найбільш підходящим, як вони вирішать. Також все залежить від погодних умов. Навесні наша земля дуже волога. Можна використовувати тільки гусеничну техніку», – зазначив він.

Міністр вважає, що цього року будуть дуже позитивні зміни для України. Зокрема, українські військові продовжать звільняти тимчасово окуповані території, як це було зроблено у Київській, Чернігівські, Сумській, Харківській та Херсонській областях.

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Раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр пояснила, чому майбутній контрнаступ потребує тиші.

Також Зеленський повідомив, чому затримується анонсований контрнаступ ЗСУ.