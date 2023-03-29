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Контрнаступ ЗСУ буде на кількох напрямках. Резніков назвав терміни

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Контрнаступ ЗСУ буде на кількох напрямках. Резніков назвав терміни
фото ілюстративне

Міністр оборони анонсував дуже позитивні зміни для України 

Україна готується до весняного контрнаступу. Він має розпочатись протягом квітня-травня. Терміни наступальних дій також пов'язані з погодними умовами. Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков у інтерв'ю ERR.

«Вже планується за кількома напрямками. Це залежить від того, який момент є найбільш підходящим, як вони вирішать. Також все залежить від погодних умов. Навесні наша земля дуже волога. Можна використовувати тільки гусеничну техніку», – зазначив він.

Міністр вважає, що цього року будуть дуже позитивні зміни для України. Зокрема, українські військові продовжать звільняти тимчасово окуповані території, як це було зроблено у Київській, Чернігівські, Сумській, Харківській та Херсонській областях.

Раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр пояснила, чому майбутній контрнаступ потребує тиші.

Також Зеленський повідомив, чому затримується анонсований контрнаступ ЗСУ.

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Теги: ЗСУ Міноборони Олексій Резніков контрнаступ війна

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