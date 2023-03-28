Глава Пентагону повідомив, коли сприятливий час для контрнаступу ЗСУ

Ллойд Остін: «Українці завдали росіянам значних втрат, і ті виснажили свої запаси бронетехніки так, як ніхто ніколи не міг собі уявити»

Українські захисники користуючись активними поставками західної зброї та значним виснаженням російських загарбників мають дуже хороші шанси здійснити успішний контрнаступ навесні цього року. Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін під час слухань у комітеті Сенату США з питань збройних сил, передає «Європейська правда».

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За словами Остіна, Україна наразі має «значну перевагу» в порівнянні з російськими силами, хоча лінія фронту й змінювалась то в один, то в інший бік протягом останнього часу, а наразі відбуваються «досить серйозні бої в районі Бахмута».

«Українці завдали росіянам значних втрат, і ті виснажили свої запаси бронетехніки так, як ніхто ніколи не міг собі уявити. І тепер ми бачимо, як Росія розконсервовує танки Т-54 і Т-55 через рівень втрат, яких завдали українці», – зазначив глава Пентагону.

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Остін наголосив, що з огляду на це ресурси Росії вичерпуються, вона все частіше постає перед нестачею артилерійських боєприпасів та інших речей і змушена звертатись по допомогу до Ірану та Північної Кореї. «Тому я думаю, що ми побачимо активізацію бойових дій навесні, оскільки умови для маневрування покращаться, а також на основі того, що ми вже зробили й продовжуємо робити. Я думаю, що Україна матиме дуже хороші шанси на успіх», – додав він.

Нагадаємо, триває триста дев’яносто восьма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни. Протягом доби противник завдав 11 авіаційних та два ракетних ударів, здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою, адже ворог і надалі ігнорує закони та звичаї війни, продовжує застосовувати тактику терору проти мирного населення.