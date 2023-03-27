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Володимир Фесенко Глава Центру політичного аналізу «Пента»

Контрнаступ. Годі підганяти військових

glavcom.ua
Міноборони закликає знизити градус обговорення теми контрнаступу
фото: ЗСУ

Сама можливість наступу залежить від наявності необхідних ресурсів: зброї, боєприпасів і навчених бійців

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр закликає українців не запитувати у військових, коли відбудеться контрнаступ, щоб не заважати їм працювати. Абсолютно згоден. Я про це кажу з серпня минулого року. Коли теж всі обговорювали: ну коли вже буде наступ на півдні? Наступ відбувся, але трохи пізніше, і не на півдні, а на Харківщині. І всі ми раділи цій перемозі.

Чому не потрібний надмірний інформаційно-політичний ажіотаж навколо тему контрнаступу? Особливо це стосується дат і напрямів наступу. Тому що запорука успішного наступу – його неочікуваність. Єдине виправдання – цілеспрямована дезінформація щодо термінів і напряму наступу.

Чому зараз керівництво Міноборони закликає знизити градус обговорення теми контрнаступу? Думаю, що це йде від самих військових.

Активне обговорення цієї теми з неприхованим запитанням – ну і коли? – викликає у них роздратування, сприймається як психологічний і моральний тиск. Але реальна війна це не комп’ютерні стрілялки та «ігри в стратегії», це таке планування бойових дій, коли йдеться і про життя наших воїнів, і про долю країни. А сама можливість наступу залежить від наявності необхідних ресурсів: зброї, боєприпасів і навчених бійців. Всі ми хочемо, щоб наступ відбувся скоріше. Але щоб він став успішним, він має бути добре підготовленим.

Тому бажано менше хайпу на цій темі, і більше довіри керівництву наших Збройних Сил.

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Джерело
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Теги: Міноборони війна дезінформація наступ контрнаступ

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