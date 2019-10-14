Офіційний Київ прокоментував інформацію про зрив розведення військ у Золотому і Петрівському



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Представник України в робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи Олексій Рєзніков

Закликаємо усі сторони до неухильного виконання взятих на себе зобов’язань за Мінськими домовленостями

Коментар у зв’язку з ситуацією навколо розведення сил і засобів в районах населених пунктів Золоте і Петрівське Олексія Рєзнікова, представника України в робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи.

Коментар розміщений на сайті Українського кризового медіа–центру.

«Останніми днями російськими офіційними особами на всіх рівнях активно тиражується викривлена інформація про нібито зрив українською стороною процесу завершення розведення сил і засобів в районах населених пунктів Золоте і Петрівське, домовленість щодо якого була досягнута в Мінську 1 жовтня цього року. У зв’язку з цим, українська сторона заявляє таке.

По-перше Домовленості щодо розведення сил і засобів на трьох пілотних ділянках (в районах населених пунктів Станиця Луганська, Золоте і Петрівське) були досягнуті українською і російською сторонами ще 21 вересня 2016 року, коли в Мінську було підписане Рамкове рішення Тристоронньої контактної групи (ТКГ) про розведення сил і засобів. Зазначене рішення стало складовою пакету Мінських домовленостей.

По-друге Погоджений у Мінську 1 жовтня 2019 р. робочий План-графік виконання заходів на ділянках розведення сил і засобів в районах населених пунктів Золоте і Петрівське жодним чином не скасовує положення Рамкового рішення ТКГ про розведення сил і засобів від 21.09.2016 р., зокрема його пункту 2, який абсолютно чітко визначає необхідність дотримання режиму повного припинення вогню протягом семи діб для кожної з ділянок розведення як передумови для початку процесу розведення.

Зазначений пункт Рамкового рішення містить також важливе посилання про те, що семиденний режим тиші на ділянках розведення повинен бути верифікований (підтверджений) Спеціальною моніторинговою місією Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) в Україні. Натомість, СММ ОБСЄ, яка згідно зі своїм мандатом, схваленим усіма державами-учасницями ОБСЄ, уповноважена здійснювати моніторинг і верифікацію виконання Мінських домовленостей, у своїх щоденних і тижневих звітах починаючи з 1 жовтня 2019 р. продовжує констатувати триваючі порушення режиму припинення вогню у межах ділянок розведення в Золотому і Петрівському з боку незаконних збройних формувань.

Таким чином, розведення сил і засобів у Золотому і Петрівському буде можливе лише після того, як СММ ОБСЄ підтвердить дотримання упродовж семи діб режиму тиші на ділянках розведення в Золотому і Петрівському.

По-третє Сам процес розведення сил і засобів здійснюватиметься «дзеркально» і синхронно при моніторингу з боку СММ ОБСЄ. Одностороннє виконання українською стороною Мінських домовленостей, зокрема Рамкового рішення ТКГ про розведення сил і засобів, неможливе.

Закликаємо усі сторони до неухильного виконання взятих на себе зобов’язань за Мінськими домовленостями».

Нагадаємо, ексміністр закордонних справ Павло Клімкін вважає так звану формулу Штайнмаєра щодо Донбасу маразмом і виконанням російської логіки.

Днями ЗМІ опублікували «схему» розведення сил на Донбасі.

Як повідомлялося, 13 жовтня, у ОБСЄ заявили про готовність бойовиків до відводу військ на Донбасі.