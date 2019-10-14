Був ворогом Кремля: екснардеп Мосійчук назвав ім'я застреленого в Києві чоловіка



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Унаслідок вогнепального поранення чоловік загинув у лікарні, через годину після події

Чоловік, якого застрелили невідомі на вулиці Дегтярівській у Києві, належав до руху кавказького антикремлівського опору

Чоловік, якого застрелили невідомі на вулиці Дегтярівській у Києві, належав до руху кавказького антикремлівського опору, його ім'я — Арслан Гусейнов.

Про це повідомив колишній депутат ВРУ Ігор Мосійчук на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, до вбивства причетні спецслужби РФ.

«Кілька годин тому майже в центрі Києва московськими агентами з вогнепальної зброї убито Арслана Гусейнова, який належав до руху кавказького антикремлівського опору. Останнім часом жив в українській столиці», — написав Мосійчук.

У неділю ввечері, 13 жовтня, на вулиці Дегтярівській застрелили чоловіка.

Правоохоронці отримали повідомлення, що на вулиці Дегтярівській біля офісу лежить чоловік із вогнепальними пораненнями. Потерпілого доправили у лікарню, але він помер. На місці події поліцейські виявили гільзи.

«За словами очевидців, нападники кілька разів вистрілили у бік потерпілого, а потім зникли на автомобілі чорного кольору. На даний час співробітники карного розшуку встановлюють мотиви вбивства 33-річного чоловіка», — йдеться у повідомленні.