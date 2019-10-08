«Це – маразм». Клімкін різко висловився про «формулу Штайнмаєра»



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Колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін

Клімкін заявив, що «формули Штайнмаєра» ніколи не існувало

Ексміністр закордонних справ Павло Клімкін вважає так звану формулу Штайнмаєра щодо Донбасу маразмом і виконанням російської логіки.

Про це Клімкін заявив в ефірі ICTV.

«Формула Штайнмайєра (її погодити чи не погодити) — це не зрада і не перемога, це — маразм. Не можна погодити окремо… от є тєлєга, а є кінь, а щось між ними не погоджуючи — це просто маразм. Це просто виконання логіки російської. І давайте закріпимо, що буде якась російська логіка особливого статусу», — сказав Клімкін.

За його словами, Україна має чітко окреслити свою позицію і вимоги.

«От зараз Путін піднімає ставки. Ми маємо вийти і сказати, якщо ви хочете вибори, якщо ви хочете вибори в якійсь найближчій перспективі, от наші вимоги: 1, 2, 3. Або нам наші друзі допоможуть виконати ці вимоги, або ми будемо, як страуси, дивитися і казати, ні - у нас ніяких вимог, ми виконуємо вимоги Путіна», — підкреслив Клімкін.

Також політик підкреслив, що референдум на Донбасі – «це взагалі погана ідея. Усі останні референдуми закінчилися погано».

Раніше Клімкін про схвалення «формули Штайнмайєра» заявляв, що тепер запитань стало більше, ніж було. «На «формулу Штайнмайєра» погодилися. Очікувано. Тобто російську умову щодо проведення «нормандської зустрічі» виконали. Теж очікувано. Текст ми не бачили, але схоже, що вибори мають бути в цілому вільними та чесними. Тобто Росія їх зробить не вільними і не чесними. І взагалі не виборами», - йдеться у дописі ексміністра МЗС.