У ОБСЄ заявили про готовність бойовиків до відводу військ на Донбасі
Терористи запускали білі сигнальні ракети на блокпостах в Золотому Луганської області та Петровському Донецької області
Представники спеціальної моніторингової місії ОБСЄ заявили про готовність терористичних угрупувань на Донбасі до відводу військ
Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ.
Спостерігачі ОБСЄ повідомили, що терористи запускали білі сигнальні ракети на блокпостах в Золотому Луганської області та Петровському Донецької області, що, нібито, означає готовність до відведення військ.
«Спостерігачі бачили, що на блокпості збройних формувань на південній околиці ділянки розведення в районі Золотого члени збройних формувань запустили білу сигнальну ракету, яка означала готовність відновити розведення», - йдеться у звіті.
Згідно з доповіддю місії, аналогічні дії бойовики робили 11 жовтня і в Петровському.
«Однак, оскільки відповідних дій не послідувало, заходи щодо відведення сил і засобів не розпочалися», - заявили в СММ ОБСЄ.
Нагадаємо, ексміністр закордонних справ Павло Клімкін вважає так звану формулу Штайнмаєра щодо Донбасу маразмом і виконанням російської логіки.
Днями ЗМІ опублікували «схему» розведення сил на Донбасі.