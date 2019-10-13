У ОБСЄ заявили про готовність бойовиків до відводу військ на Донбасі



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Терористи запускали білі сигнальні ракети на блокпостах в Золотому Луганської області та Петровському Донецької області

Представники спеціальної моніторингової місії ОБСЄ заявили про готовність терористичних угрупувань на Донбасі до відводу військ

Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ.

Спостерігачі ОБСЄ повідомили, що терористи запускали білі сигнальні ракети на блокпостах в Золотому Луганської області та Петровському Донецької області, що, нібито, означає готовність до відведення військ.

«Спостерігачі бачили, що на блокпості збройних формувань на південній околиці ділянки розведення в районі Золотого члени збройних формувань запустили білу сигнальну ракету, яка означала готовність відновити розведення», - йдеться у звіті.

Згідно з доповіддю місії, аналогічні дії бойовики робили 11 жовтня і в Петровському.

«Однак, оскільки відповідних дій не послідувало, заходи щодо відведення сил і засобів не розпочалися», - заявили в СММ ОБСЄ.

Нагадаємо, ексміністр закордонних справ Павло Клімкін вважає так звану формулу Штайнмаєра щодо Донбасу маразмом і виконанням російської логіки.

Днями ЗМІ опублікували «схему» розведення сил на Донбасі.