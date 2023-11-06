Відсьогодні в Україні заборонено салюти та петарди

Обмеження не поширюється на використання піротехніки Збройними силами України

Сьогодні, 6 листопада, в Україні набрав чинності закон про заборону використання та розповсюдження більшості салютів, феєрверків та петард. Про це повідомила нардепка, заступниця голови комітету з питань Верховної Ради з гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук.

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«Країна прокидається після чергової ночі обстрілів, щоб почати новий день. 621 день війни. Точно не час, і ще довго буде не час, для петард та феєрверків. І якраз сьогодні, 6 листопада, набирає чинності закон, який забороняє використовувати та розповсюджувати більшість салютів, феєрверків те петард – винятками є піротехнічні засоби класу F1, найтихіші та найбезпечніші», – йдеться в повідомленні.

Зокрема забороняється:

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використання феєрверків (піротехнічних виробів, призначених для використання під час розважальних заходів) класів F2, F3, F4;

продаж та/або передача будь-яким способом феєрверків класів F2, F3, F4;

продаж та/або передача будь-яким способом феєрверків класу F1, особам, які не досягли 16-річного віку.

Разом з тим це обмеження не поширюється на використання піротехніки Збройними силами України, Національною поліцією та аварійно-рятувальними службами.

Нагадаємо, триває 621-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 53 бойових зіткнень. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала десять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено чотири розвідувальних БпЛА ворога.

Підрозділи ракетних військ уразили три артилерійських засоби та п’ять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.