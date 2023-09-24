ЗСУ привітали Курськ із Днем міста. Мер скасував салют

У курську на День міста вибухи і дим

Український безпілотник уранці атакував будівлю Федеральної служби безпеки

Влада Курська вирішила скасувати святковий традиційний салют на честь Дня міста, який святкують 24 вересня. Про це повідомив мер Ігор Куцак. Рішення було ухвалено «у зв’язку з останніми подіями», заявив міський голова.

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Очевидно, Ігор Куцак мав на увазі український безпілотник, який уранці атакував будівлю Федеральної служби безпеки (ФСБ).

Пізніше місцеві пабліки також повідомили, що дрон влучив у нафтопереробний завод. Це спричинило пожежу, місто огорнув дим.

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Нагадаємо, що сьогодні, 24 вересня, губернатор Курська заявив про удар українського безпілотника по адміністративній будівлі в центрі міста.

Як повідомлялося, на території Курської області РФ, неподалік від державного кордону з Україною, проводиться імітація будівництва оборонних споруд та укріплень із військовою технікою та живою силою.

До слова, у місті Рильськ, що розташоване в Курській області Росії, у ніч проти 11 вересня пролунав вибух. За даними місцевої влади, інцидент стався через атаку безпілотника.