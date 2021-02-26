Окупанти в Криму почали розгляд справи колишнього політв'язня Бекірова

«Суд» оголосив Бекірову обвинувальний висновок.

Підконтрольний окупантам «суд» у Криму розпочав новий розгляд кримінальної справи проти колишнього політв'язня, кримськотатарського активіста Едема Бекірова.

Про це у Фейсбуці з посиланням на адвоката Олексія Ладіна повідомляє Кримська солідарність.

«У Центральному районному суді Сімферополя суддя Деменок почав розглядати по суті кримінальну справу стосовно Едема Бекірова», – повідомив адвокат.

За його словами, «суд» оголосив Бекірову обвинувальний висновок.

Ладін заявив, що вважає цей процес фальсифікацією: «З одного боку його звільняють за запитом ФСБ, а з другого -– російська судова система намагається його засудити. З великою ймовірністю він буде засуджений на реальний термін позбавлення волі, а якщо спробує приїхати до Криму, його тут можуть посадити».

Сам Едем Бекіров називає відновлення проти нього «справи» незаконним.

«За час мого перебування на волі я п'ять разів був у лікарні, на операції, перехворів на коронавірус, а зараз - засідання суду з мого питання. Мене звільнили, розуміючи, що я на грані смерті. А тепер, коли я починаю боротися зі своїми хворобами, які посилилися в тюрмі, вони знову взялися за мене», – заявив Бекіров.

Нагадаємо, 7 вересня між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян та 24 моряків, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року. Серед тих, хто повернувся Україну, був Едем Бекіров.

Бекіров має I групу інвалідності і страждає від кількох важких хронічних хвороб. Відразу після обміну Бекірова прооперували у центрі невідкладної та інтенсивної кардіології клініки Святослава Денисова.

Бекіров перебував у кримському СІЗО за звинуваченням у нібито зберіганні вибухових речовин і боєприпасів. Був затриманий на в'їзді на окупований півострів 12 грудня 2018 року, в Крим прямував, щоб провідати стареньку матір і інших родичів перед плановою операцією на серці.