Рада перегляне судову реформу після критики Зеленського

Судова система у тому форматі, в якому вона сьогодні існує, вже довела свою непридатність, зазначив Зеленський

Президент Володимир Зеленський сьогодні провів нараду з головою парламенту Дмитро Разумковим, прем'єром Денисом Шмигалем та керівниками комітетів Ради. Обговорили необхідність проведення в Україні судової реформи.

Про це повідомив Офіс президента України.

В ході наради обговорили законопроекти щодо реформування судової системи України, які були напрацьовані під час широкого обговорення.

Представники парламенту заявили, народні депутати готові розглянути ці законопроекти наступного пленарного тижня.

«Судова система у тому форматі, в якому вона сьогодні існує, вже довела свою непридатність. Українці не довіряють судам, ця інституція є надто корумпованою та надто хиткою. Ми повинні це змінити, бо саме зміни в судовій системі є запорукою сильної України, де захищені права кожного громадянина. Це також є кроком на шляху євроінтеграції України», – наголосив Володимир Зеленський.

Також було розглянуто блок економічних законодавчих ініціатив. Зокрема, Верховній Раді буде запропоновано завершити голосування пакету законопроектів щодо підтримки інвестиційних проектів зі значними інвестиціями (щодо «інвестиційних нянь»).

Цей пакет допоможе запрацювати проекту «інвестиційних нянь» у повному обсязі. Закон передбачатиме державний захист та юридичну допомогу закордонним інвесторам, які ініціюватимуть інвестиційні проекти від 20 мільйонів євро.