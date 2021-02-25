У Білорусі застреленому учаснику протестів суд виніс обвинувальний вирок посмертно

Минулого року під час акцій протесту в Бресті Геннадій Шутов отримав вогнепальне поранення в голову

У Бресті обласний суд виніс обвинувальний вирок двом активістам Олександру Кордюкову та його товаришу Геннадію Шутову, якого смертельно поранили в голову під час мітингу.

Про це повідомляє Брестська газета.

Держобвинувач попросив для Кордюкова покарання у вигляді 10 років колонії посиленого режиму, а загиблого Шутова він визнав винним, але без призначення покарання.

Суддя Світлана Кременівська погодилася з прокурором і засудила Олександра Кордюкова до 10 років позбавлення волі. Для застреленого Шутова теж винесено обвинувальний вирок, але без призначення покарання.

Шутова і Кордюкова звинувачували в опорі співробітникам органів внутрішніх справ або іншим особам, які охороняють громадський порядок під час протестів в серпні минулого року. Потерпілими у справі проходили військовослужбовці ССО Роман Гаврилов і Арсеній Голіцин.

Кордюков на суді заявив, що не знав, що ці чоловіки – при виконанні, оскільки вони були одягнені в цивільний одяг, не представлялися і не пред'являли документи.

11 серпня минулого року під час акцій протесту в Бресті Геннадій Шутов отримав вогнепальне поранення в голову. Він помер через вісім днів в мінському військовому госпіталі.

Родичі Шутова домагалися порушення кримінальної справи за статтею «Вбивство», проте Слідчий комітет відповів, що достатніх підстав для цього немає.

Тим часом КДБ звітує про перемогу Лукашенка.Глава Комітету держбезпеки Білорусі Іван Тертель заявив, що «пік протестів в країні пройдено».

Після президентських виборів 2020 року опозиція звинуватила Лукашенка в маніпуляціях під час підрахунку голосів. В країні розпочалися багатотижневі масові протести та страйки, які супроводжувалися застосуванням грубої сили відносно демонстрантів з боку правоохоронців. 23 вересня 2020 року Лукашенко провів таємну інавгурацію, під час якої сам себе оголосив президентом. Глави держав і урядів країн ЄС не визнали офіційні результати виборів президента Білорусі 2020 року.

Наразі опоненти Лукашенка скаржаться в європейські суди на білоруських силовиків.