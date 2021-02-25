Блокування 426 сайтів скасовано – правоохоронці закрили кримінальне провадження

Прокуратура ініціювала проведення службового розслідування у зв'язку з діями посадових осіб Голосіївського управління поліції

Як відомо, Голосіївський районний суд Києва ухвалив рішення про блокування роботи 426 сайтів в рамках провадження за фактом шахрайства

Кримінальну справу про блокування 426 сайтів закрито, рішення про арешт майнових прав інтелектуальної власності скасовано.

Про це розповіла прессекретар Київської міської прокуратури Надія Максимець, передає «РБК-Україна».

«Прийнято рішення про закриття вказаного кримінального провадження і одночасно – про скасування арешту на майнові права інтелектуальної власності», – сказала вона.

Максимець зазначила, що прокуратура ініціювала проведення службового розслідування у зв'язку з діями посадових осіб Голосіївського управління поліції під час розслідування цієї справи.

«Будемо розбиратися, тому що все проходило без участі прокуратури», – додала прессекретар прокуратури.

Як відомо, Голосіївський районний суд Києва ухвалив рішення про блокування роботи 426 сайтів в рамках провадження за фактом шахрайства.

Нагадаємо, Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, зажадала заблокувати в Україні роботу 426 сайтів. З повним списком сайтів можна ознайомитися на сайті регулятора.

Зокрема цим рішенням заблокували і так званий клон «Главкома». Сайт «Главкінфо» тривалий час крав матеріали нашої інформаційної агенції та перемішував їх з пропагандою.

Згодом, заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко повідомив, що заблокувати сайти попросила особа, про яку інтернет-ресурси негативно писали. А кримінальну справу щодо блокування сайтів перевірить Головне слідче управління