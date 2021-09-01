Російські ЗМІ озвучили нову версію вбивства терориста Захарченка. Підозра падає на олігарха з України

За даними одного з російських видань, компанії Сергія Курченка здійснювали махінації на території ОРДЛО, а також в Росії

Російське видання Baza оприлюднило інформацію про компанії українського Олігарха Сергія Курченка, які здійснювали махінації з поставками вугілля і металу з окупованої території Донбасу до Росії та інших країн.

За інформацією видання, матеріали, що підтверджують причетність Курченка до махінацій, збиралися за вказівкою загиблого при загадкових обставинах ватажка «ДНР» Олександра Захарченка. Зокрема, йдеться про компанію «Газ-Альянс».

«Офіційно «Газ-Альянс» звітував перед Мінекології (РФ – ред.) за реалізацію продукції, і там було з бухгалтерією все нормально. Але вся реалізація готової продукції йшла через інші фірми Курченко. Експортну продукцію реалізовувала Vartech Enterprise Limited і інші пов'язані з нею офшори. Продаж металу в Росії йшла також через підставні фірми. Гроші з них в «Газ-Альянс» не поверталися », – пояснив виданню колишній член уряду «ДНР», добре знайомий з ситуацією.

За словами одного з підлеглих Курченка, щомісяця пов'язані з олігархом компанії приносили йому виручку в розмірі 5 млрд рублів. При цьому за документами вони проходили як збиткові.

Також Baza повідомляє, що олігарх реалізовував через офшорні компанії металопродукцію, вироблену на непідконтрольній частині Донбасу, зокрема тільки у лютому 2018 року, задіюючи Vartech і інші свої структури, продав іноземним покупцям металургійної продукції на 2,5 млрд рублів.

Повідомляється, що ватажок так званої ДНР Олександр Захарченко знав про махінації Курченка, збирав та систематизував відповідну інформацію і планував особисто зустрітися з президентом РФ Володимиром Путіним, щоб розповісти про оборудки Курченка, однак не встиг цього зробити, оскільки загинув при загадкових обставинах наприкінці серпня 2018 року.

Зазначимо, що українського олігарха Сергія Курченка, відомого як «головного банкіра сім’ї Януковича» 19 травня 2014 року було оголошено у міжнародний розшук через підозри у відмиванні коштів, формуванні первинного капіталу угруповання шляхом привласнення грошових коштів, майна клієнтів, а також фінансуванні сепаратизму на півдні та Сході України.

Сам олігарх після Революції Гідності покинув Україну та отримав громадянство Сербії. При цьому, після 2014 року Курченку, вочевидь, в результаті домовленостей з російським керівництвом, вдалося встановити контроль над основними коксохімічними та металургійними підприємствами на окупованій РФ частині Донбасу. У 2021 році стало відомо, що ці підприємства передають під керівництво іншого російського підприємця – Євгена Юрченко.

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