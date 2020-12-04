«Метінвест» увійшов до топ-10 світових компаній за версією Sustainalytics

Минулого року компанія збільшила витрати на охорону навколишнього середовища до $384 млн

Агентство високо оцінило корпоративне управління та стандарти бізнес-етики компанії

У рейтингу ESG група «Метінвест» зайняла 9-е місце серед 140 світових металургійних компаній на момент проведення оцінки, про це йдеться в опублікованому пресслужбою групи звіті про сталий розвиток за 2019 рік.

Агентство Sustainalytics високо оцінило корпоративне управління та стандарти бізнес-етики групи при проведенні комплексної оцінки ефективності діяльності в області екології, соціальної політики та корпоративного управління (ESG).

«Крім того, агентство відзначило успіхи «Метінвесту» у сфері управління людським капіталом, охорони праці та промислової безпеки, а також у взаємодії з місцевими громадами. У рейтингу ESG «Метінвест» посів 9-е місце серед 140 світових металургійних компаній на момент проведення оцінки», – пояснили у пресслужбі.

Згідно зі звітом, у 2019 році «Метінвест» продовжив впроваджувати кращі практики управління персоналом і стандарти охорони праці та промислової безпеки, створювати стійку інфраструктуру у містах присутності, покращувати операційну ефективність, а також модернізувати обладнання відповідно до вимог високих екологічних стандартів.

Минулого року компанія збільшила витрати на охорону навколишнього середовища до $384 млн, що на 46% перевищує показник 2018 року. Проєкти з екологічної модернізації на підприємствах у Маріуполі, Кривому Розі та Запоріжжі дозволили домогтися зниження викидів, підвищення енергоефективності та більш раціонального використання ресурсів.

Зокрема, у 2019 році підприємства «Метінвесту» на 10% скоротили викиди парникових газів (CO2) у порівнянні з 2018 роком, на 9% і 10% знизили обсяги споживання і скидання води відповідно, а також на 22% підвищили показник енергоефективності.

Також, у 2019 році «Метінвест» інвестував $102 млн в ініціативи з охорони праці. Група розробила і впровадила нову п'ятирічну дорожню карту для подальшого поліпшення системи управління охороною праці та досягнення основної мети – нульового травматизму.

У результаті цього у 2019 році «Метінвест» домігся найнижчого показника частоти травматизму в історії групи (LTIFR – 0,790). Крім того, група першою серед українських компаній отримала престижний міжнародний сертифікат у сфері охорони праці та здоров'я Vision Zero («Нульовий травматизм»).

«Прихильність принципам сталого розвитку завжди буде основою нашого підходу до управління бізнесом. «Метінвест» залишається компанією, для якої корпоративна соціальна відповідальність відіграє таку ж роль, як і створення економічної цінності. Цей звіт демонструє наше прагнення стати ще більш відкритими та прозорими, і продовжувати будувати екологічний і соціально відповідальний бізнес», – заявив генеральний директор групи «Метінвест» Юрій Риженков.

Нагадаємо, що «Метінвест» визнаний однією з найбільш стійких компаній в Україні.