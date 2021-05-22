«Металіст» убили Курченко з Добкіним – ЗМІ

Уболівальники завжди ставилися до висловлювань Курченка скептично, бо вони розходилися зі справами

Відсутність гучних перемог в єврокубках, зруйнована інфраструктура і порожні трибуни на другорозрядних змаганнях неабияк турбують фанатів клубу

Олігарх Сергій Курченко і екснардеп Михайло Добкін, який його підтримує, в очах футбольної громадськості Харкова є вбивцями великого футболу в місті. Про це пише Matchday.

Видання нагадало заяву Курченка: «Чемпіонство – наша головна мета у внутрішніх змаганнях. Ми розуміємо, що це лише початок великого шляху «Металіста».

«Ці слова Сергія Курченка датовані груднем 2013 року, а вже наступної осені «Металіст» чекав гучний провал в Лізі Європи – 6 поразок у 6 матчах із командами калібру «Локерена» і «Легії». Те, що уболівальникам харківського клубу могло наснитися тільки в кошмарному сні, вони побачили в реальності.

Нині експрезидент-утікач харківського клубу не соромився гучних слів, але вболівальники завжди ставилися до його висловлювань скептично, бо вони розходилися зі справами. Рівно як і до слів на той час голови Харківської облдержадміністрації Михайла Добкіна», – пише видання.

ЗМІ нагадало заяву екснардепа: «Сергій Курченко, який зробив заяву про розвиток команди на офіційному сайті ФК «Металіст», виклав своє бачення майбутнього клубу, який напевно зробить все з того, що він сказав, в тому числі доведе до логічного завершення придбання стадіону «Металіст».

У результаті і Курченко, і Добкін в очах футбольної громадськості Харкова є вбивцями великого футболу в місті. Відсутність топової команди і гучних перемог в єврокубках, зруйнована інфраструктура і порожні трибуни на другорозрядних змаганнях – ось та спадщина, що залишили Сергій Курченко разом із Михайлом Добкіним, який його підтримував, для харків'ян», – резюмує видання.

Раніше повідомлялося, що на одній із найвідоміших будівель Харкова, що належить концерну АВЕК Олександра Фельдмана, поруч із портретом Михайла Добкіна з'явився банер футбольного клубу «Металіст 1925». Такі дії викликали обурення у вболівальників. Своє невдоволення вони висловили соцмережах.

Також «Главком» писав, що бронзовий призер чемпіонату України, а нині головний тренер вірменського «Пюніку» Єгіше Мелікян потрапив у скандал. В аеропорту Єревана «Звартноц» він побив нападника команди Антона Кобялко. Відносини між тренером і гравцем зіпсувалися під час матчу «Пюнік» – «Арарат-Вірменія». У підсумку клуб вирішив достроково розірвати контракт з російським гравцем.

Крім того, відповідальний секретар КДК УАФ Ігор Грищенко розповів про дискваліфікацію президента «Олімпіка» Владислава Гельзіна.