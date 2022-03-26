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    Озброєння України – це найкоротша дорога до миру – Порошенко

    Порошенко: постачання Україні озброєння, боєприпасів та військової техніки є частиною плану примушення Росії до миру - Озброєння України – це найкоротша дорога до миру – Порошенко
    Порошенко: постачання Україні озброєння, боєприпасів та військової техніки є частиною плану примушення Росії до миру

    «Російські солдати не мають мотивації – і тому програють», – наголошує Порошенко

    Найкоротшою дорогою до миру є озброєння України – про це сказав Петро Порошенко в ефірі російськомовного телеканалу «Настоящее Время, який є медіапроєктом Радіо «Свобода» та «Голос Америки».

    «На сьогоднішній день є чітке розуміння всього світу, що для того, щоб швидше прокласти дорогу до миру, Україна має бути сильнішою. Щоб Україна була сильнішою, вона має бути озброєна. Отже постачання озброєння Україні і є найкоротша дорога до миру», – зазначає Порошенко.

    Він зазначив, що постачання Україні озброєння, боєприпасів та військової техніки є частиною плану примушення Росії до миру, який був презентований і українській владі, і західним союзникам.

    «Пункт перший називається Ленд-ліз. Це все – від харчування до боєприпасів, від танків до гармат, від сплавів до технологій. І ми твердо розраховуємо, що цей ленд-ліз акт буде прийнятий на підтримку України», – вважає Петро Порошенко.

    «Позиція друга – це закрите небо, не обов`язково натівськими ракетами. У нас є блискучі пілоти, які продемонстрували, що вони не дали росіянам захопити панування в повітрі. І вже збили більше 250 літаків та гелікоптерів, які прилетіли вбивати українців», – зауважив Порошенко.

    «Панування в небі має бути за рахунок постачання літаків – включно з МІГ-29, комплексів протиповітряної оборони включно з С-300. І ми точно захистимо небо», – переконаний Петро Порошенко.

    «Для нас є мотивація величезна, бо ми б’ємося за свою землю, за свій народ, за свої родини, за своїх батьків, за своє майбутнє. А що тут шукають російські солдати? Вони собі навіть відповісти не можуть. Вони не мають мотивації – і тому програють», – наголошує Петро Порошенко.

    Теги: Петро Порошенко росія окупанти зброя війна Україна окупація #stoprussia
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    Озброєння України – це найкоротша дорога до миру – Порошенко