Японський депутат заявив про загрозу зіткнення з Росією

У Японії заявили про небезпеку зіткнення з Росією на тлі скасування переговорів щодо Курил

Російська армія розпочала масштабні маневри на Курильських островах

Відмова від мирного договору та переговорів з Росією щодо Курильських островів може призвести до зіткнення двох країн. Про це заявив член верхньої палати японського парламенту Мунео Судзукі в інтерв'ю Shukan Gendai.

Японський депутат сказав, що відсутність переговорів спричинить розширення впливу США на Токіо, і зрештою – зіткнення з Росією.

«Якщо не буде переговорів щодо мирного договору з Росією і з питання про «північні території», Японія може ще більше потрапити під вплив Америки і врешті-решт зіткнутися з Росією», – сказав він.

Водночас Судзукі зазначив, що в інтересах Японії була б підтримка політики, яка б дозволила відстоювати свою позицію перед США та Росією рівною мірою.

Нагадаємо, військовослужбовці армійського корпусу Східного військового округу Російської Федерації готуються до контрольної перевірки на Курильських островах, зокрема вони вчаться відбивати висадку морського десанту умовного противника. До навчань залучено понад 3 тисячі російських військових та сотні одиниць техніки

Зазначимо, що колишній командувач сухопутних військ Польщі Вальдемар Скшипчак заявив, що Калінінградська область знаходиться під російською окупацією з 1945 року. На його думку, Польща має право претендувати на цю територію.

На тлі війни Росії в Україні Японія запровадила щодо Росії персональні та фінансові санкції, а також жорсткий режим експортного контролю. 21 березня МЗС Росії заявило, що в ситуації, що склалася, Москва не має наміру продовжувати переговори за мирним договором, також будуть припинені безвізові поїздки японців на Курили.

Японія різко відреагувала на вихід Росії з переговорів щодо мирного договору та заморожування спільних економічних проєктів, пов'язаних зі спірними Курильськими островами. Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда назвав рішення РФ «несправедливим» і «абсолютно неприйнятним».

Раніше Японія запровадила заборону на експорт до Росії нафтопереробного обладнання й заморозила активи ще 32 російських і білоруських чиновників і олігархів.

Зазначимо, уряд Японії запровадив санкції проти керівництва Росії. Обмеження стосуються особисто Володимира Путіна. У понеділок, 7 березня, Кремль оголосив Японію недружньою країною.