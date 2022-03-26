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    Події в Україні

    Окупанти знову обстріляли продовольчі склади на Луганщині

    У результаті обстрілу на продуктовому складі виникла пожежа - Окупанти знову обстріляли продовольчі склади на Луганщині
    У результаті обстрілу на продуктовому складі виникла пожежа
    фото: Сергій Гайдай/Facebook

    Путінські рашисти хочуть влаштувати голодомор у Луганській області

    Російські окупанти знову обстріляли продовольчі склади в Луганській області. Про це повідомив керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

    Гайдай нагадав, що окупанти минулого тижня вже знищили декілька продовольчих баз.

    25 березня ввечері рашисти цілеспрямовано здійснили черговий обстріл складів у Сєвєродонецьку. Вони системно знищують продсклади і в інших містах області.

    «Орки хочуть аби мирні мешканці страждали ще й від голоду», - зазначив він.

    Гайдай повідомив, що щоденно на Луганщину завозять по декілька фур гумдопомоги для мешканців громад.

    «Це продукти, ліки, засоби гігієни. Голоду не буде, як би орки цього не хотіли!» - заявив Гайдай.

    Раніше повідомлялося, що в Сєвєродонецьку російська армія знищує оптові склади з продуктами харчування.

    24 березня російські окупанти обстріляли дві церкви в Луганській області.

    Нагадаємо, на Луганщині відновила роботу «Укрпошта», 335 людей отримали довгоочікувані пенсії.

    На території Луганської області на період дії воєнного стану щодня з 17:00 до 7:00 встановлено спеціальний режим світломаскування.

    Теги: росія окупанти Луганщина війна Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти знову обстріляли продовольчі склади на Луганщині