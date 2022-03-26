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    Нова партія зброї прибула до України з Німеччини

    Серед вантажу &ndash; 100 кулеметів MG3&nbsp; - Нова партія зброї прибула до України з Німеччини

    Серед вантажу – 100 кулеметів MG3 

    Ілюстративне фото

    Канцлер Шольц анонсував продовження поставок у майбутньому

    Нову партію озброєння для військовослужбовців української армії доставлено до країни з Німеччини. Вона включає в себе стрілецьку зброю, набої та медикаменти.

    Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

    Уточнюється, що Берлін передав Києву 1500 зенітно-ракетних комплексів "Стріла", 100 кулеметів MG3 та вісім мільйонів патронів для пістолетів.

    За даними видання, ЗСУ отримали від німецьких партнерів додаткову допомогу: 350 000 продуктових наборів, 50 медичних транспортних засобів та медикаменти.

    Як зазначив під час візиту до Брюсселя канцлер Німеччини Олаф Шольц, розглядаються перспективи подальших постачань зброї.

    Нагадаємо, що про намір Німеччині передати Україні 500 ракет Stinger для захисту від російської агресії повідомив наприкінці лютого президент Володимир Зеленський.

    26 лютого Німеччина також дозволила країнам-партнерам постачати зброю німецького виробництва до України.

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    Теги: росія окупанти Німеччина війна Володимир Зеленський Україна Берлін озброєння окупація Олаф Шольц #stoprussia
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    Нова партія зброї прибула до України з Німеччини