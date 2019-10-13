ПА НАТО відхилила суперечливу доповідь про санкції проти Росії після зауважень України



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Українська делегація на Парламентській асамблеї НАТО Фото Facebook партії «Слуга Народу»

Після виступу України більшість країн-членів НАТО проголосувало проти доповіді – голова української делегації

Вперше за 22 роки Парламентська асамблея НАТО відхилила найбільш суперечливу доповідь про застосування економічних санкцій проти країн-агресорів на підставі зауважень української делегації.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби партії «Слуга народу».

«Ми наполягаємо на подовженні санкцій проти Росії, тому що це дієвий інструмент тиску на країну-агресора. Санкції мають накопичувальний ефект, вони обов’язково зіграють свою важливу роль щодо зміни режиму Путіна. В майбутньому це відкриє шлях до повернення окупованих Криму та Донбасу в Україну», – наголосив під час свого виступу на Парламентській асамблеї НАТО голова української делегації, народний депутат фракції «Слуга Народу» Єгор Чернєв.

За словами Чернєва, після виступу України більшість країн-членів НАТО проголосувало проти доповіді.

«Щойно відхилили найбільш спірну доповідь («2019 – економічні санкції як засіб зовнішньої політики», яка була представлена на розгляд Парламентської Асамблеї НАТО представником Норвегії Кристіаном Тубрінг-Гєдде – ред.) цьогорічної Парламентської асамблеї НАТО про застосування економічних санкцій проти країн-агресорів! В цілому доповідь була в тональності послаблення і дуже точкового їх застосування. Що, звісно, нас не влаштовувало», – написав політик у Facebook.

Він заявляє, що «це вперше за щонайменше 22 роки».

Проект доповіді «2019 – економічні санкції як засіб зовнішньої політики», представлений на розгляд Парламентської Асамблеї НАТО представником Норвегії Кристіаном Тубрінг-Гєдде (Christian Tybring-Gjedde), зокрема, містить положення про те, що санкції проти Росії, застосовані США і Євросоюзом після початку російської агресії проти України та анексії, «не принесли результату», бо не змінили поведінку Росії, а їхнє застосування не сприяє «лібералізації російської економіки та російського суспільства». При цьому, дії Росії автор намагався представити як «реакцію» РФ на її неприйняття демократичних перетворень в Україні, ігноруючи той факт, що анексія Криму та агресія на Донбасі стали кричущими проявами порушення міжнародного права та всіх міжнародних зобов’язань самої Росії.

Як відомо, у Лондоні з 11 жовтня відбуваються щорічні збори Парламентської Асамблеї НАТО. Головними питаннями порядку денного зборів визначено розвиток подій в Україні і навколо неї, а також ситуація в Ірані та Афганістані.