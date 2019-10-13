Посол США в Євросоюзі дасть свідчення проти Трампа, – The Washington Post



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Президент США Дональд Трамп

Сондленд дасть свідчення наступного тижня

Посол США при Євросоюзі Гордон Сондленд збирається дати свідчення перед Конгресом. Він має намір повідомити Конгресу, що президент Трамп у телефонній розмові передав йому текст повідомлення, у якому заперечував угоду «послуга за послугу» з Україною, проте посол не впевнений, що Трамп тоді говорив йому правду.

Про це повідомляє газета The Washington Post з посиланням на анонімні джерела.

Сондленд дасть свідчення наступного тижня.

«Це правда, що президент сказав це, а не те, що це була правда», – сказала на умовах анонімності людина, знайома із запланованими свідченнями Сондленда.

Вона також уточнила, що посол «вірив Трампу в той час і на цій підставі запевняв», що Трамп не відмовляв у військовій допомозі Україні в політичних цілях.

Раніше Державний департамент заборонив послу США при Європейському Союзі Гордону Сондленду, який веде розслідування можливого тиску президента Дональда Трампа на українського колегу Володимира Зеленського, свідчити в Конгресі.

Про причини відмови не повідомляли.

Нагадаємо, в Конгрес США для дачі показань про телефонній розмові президентів США і України Дональда Трампа і Володимира Зеленського викликають щонайменше, п’ять нинішніх і колишніх високопоставлених чиновників адміністрації США.

Нагадаємо, колишній посол США в Україні Марі Йованович, яка очолювала дипвідомство у Києві в 2016-2019 роках, заявила про тиск з боку президента США Дональда Трампа та Держдепу з метою її звільнення з посади.

Нагадаємо, 3 жовтня ексспецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер свідчив в Конгресі США.

Раніше держсекретар США Майк Помпео заявив, що Волкер і Йованович не можуть свідчити щодо імпічменту Трампа.

Натомість у Конгресі звинуватили Помпео в залякуванні свідків в «українській справі».