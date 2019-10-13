Штат Каліфорнія став першим у США, де заборонили продаж виробів із хутра тварин



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Заборона не поширюється на вироби зі шкіри корів, оленів, овець та кіз

Штат Каліфорнія став першим у США, де заборонили виробництво та продаж виробів Із хутра тварин.

Про це повідомляє BBC.

з 2023 року на території штату буде діяти заборона на виробництво та продаж виробів із хутра тварин.

Водночас заборона не поширюється на вироби зі шкіри корів, оленів, овець та кіз.

Для тих, хто порушить новий закон, загрожує штраф у 500 доларів або у 1000 доларів за повторне порушення заборони.

Губернатор Каліфорнії Гавін Ньюсом також підписав законопроєкт про заборону використання тварин у цирках, крім кішок, собак і коней. Заборона не стосується родео.

Нагадаємо, у Києві відбувся Всеукраїнський марш на захист тварин.