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    Політика

    Пальчевський – чинний офіцер спецслужб Росії, – Гордон

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    Пальчевський – чинний офіцер спецслужб Росії, – Гордон

    Журналіст акцентував увагу на тривалому характері роботи Пальчевського в Україні

    Журналіст Дмитро Гордон вважає, що Пальчевський не агент, а чинний офіцер спецслужб Російської Федерації.

    Про це Дмитро Гордон заявив у своєму відеоблозі.

    Він спростовує інформацію, що Пальчевський – російський агент.

    «Мені часто доводиться чути, що Андрій Пальчевський є агентом спецслужб Російської Федерації. І я хочу дати гнівну відповідь людям, які ці чутки розпускають. Тому що у мене є власна думка, мені так здається: Андрій Пальчевський є не агентом спецслужб Російської Федерації, а чинним офіцером спецслужб Російської Федерації», – зазначив Гордон.

    Журналіст акцентував увагу на тривалому характері роботи Пальчевського в Україні.

    «Насправді, це кошмар, коли протягом довгого часу людина, котра закінчила базовий інститут ГРУ Радянського союзу, Головне розвідувальне управління ГРУ Генштабу ЗС СРСР, довгий час жив у Росії й займався там політичною діяльністю, який їздив в спеціальні військові відрядження в ЛАОС та інші країни за завданням очевидно ГРУ Генштабу ЗС РФ. Ця людина спокійно веде агітацію в мери Києва, ця людина ніким не перевіряється і ніяких розслідувань із цього приводу з боку держави, яка є у стані війни з Росією, як і раніше немає», – заявив Гордон.

    Він нагадав, що вчора Цензор.нет опублікував докази наявності у Пальчевського російського громадянства.

    «Я також хочу сказати, що за гарячими слідами народний депутат України Андрій Кіт звернувся в СБУ у зв'язку з інформацією про російське громадянство Пальчевського»,– резюмував Дмитро Гордон.

    Джерело: 24 канал

    Росія СБУ ГРУ Дмитро Гордон СРСР Андрій Пальчевський
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