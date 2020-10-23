Україна заборонила ввозити три дитячі книжки з російською пропагандою



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Наприклад, дитяча книжка «Транспорт» серії «Развиваем малыша» презентує малюкам російський танк і комуністичну символіку

Книжки містять символіку держави-агресора

Державний комітет України з питань телебачення і радіомовлення (Держкомтелерадіо) заборонив ввезення в країну з РФ з метою реалізації трьох дитячих книжок через пропаганду держави-агресора та комуністичного тоталітарного режиму і його символіки.

«Держкомтелерадіо відмовило ПП «Видавництво «Махаон-Україна» у ввезенні на територію України з метою розповсюдження трьох дитячих книжок російського видавництва «Азбука-Аттикус», які пропагують державу-агресора, комуністичний тоталітарний режим і його символіку», - йдеться в повідомленні пресслужби відомства.

Зокрема, не надано дозволу на ввезення з метою реалізації дитячої книжки «Транспорт» серії «Развиваем малыша», яка презентує малюкам російський танк і комуністичну символіку. В іншій книзі для маленьких читачів «Копилка бесценных знаний: Изобретения, факты, открытия» глава про перші супутники Землі та освоєння космічного простору за часів СРСР ілюструється державним прапором РФ, вводить в оману дітей і приписує державі-агресору чужі заслуги.

Крім того, книжка під назвою «А почему небо голубое?», яка також не отримала дозволу на ввезення, пропонує дітям пізнавати світ через призму реалій, міфів і символів держави-агресора. Окремі її сторінки присвячені великому опису російського державного прапора, який, за інтерпретацією авторів, символізує і благородство, і чесність, і мужність, і ще велику кількість чеснот.

Зазначено, що загалом, починаючи 2017 року, Держкомтелерадіо видало 29 004 дозволи на ввезення видавничої продукції та надало 4 162 відмови у видачі дозволів.

Крім того, на виконання рішення РНБО України 2019 року Держкомтелерадіо призупинило на термін застосування санкцій видачу суб'єктам господарювання дозволів на ввезення видавничої продукції російських видавництв, що випускають друковану продукцію антиукраїнського змісту, а також зупинило на термін застосування санкцій дію 11 894 виданих раніше дозволів на ввезення 29 342 000 примірників видань.