У Росії новий рекорд за кількістю хворих на коронавірус



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Загальна кількість інфікованих за час епідемії досягла 1 480 646 осіб

У Москві за минулу добу Covid-19 підтвердили у 5478 осіб, що стало найбільшою кількістю з 11 травня

За минулу добу в Росії виявили 17 340 випадків зараження коронавірусом в 85 регіонах. Про це в п'ятницю, 23 жовтня, повідомило інформагентство РБК.

Це новий рекорд добового приросту кількості хворих за весь час епідемії, попередній був зафіксований трьома днями раніше: 16,3 тисяч.

У Москві за минулу добу Covid-19 підтвердили у 5478 осіб, що стало найбільшою кількістю з 11 травня. Всього в столиці РФ захворіли понад 386,9 тисяч осіб.

Далі найбільша кількість інфікованих за добу в Санкт-Петербурзі – 710, в Московській області – 472, в Нижньогородський – 366, в Ростовській – 299, у Свердловській – 268, в Архангельській – 263.

Загальна кількість інфікованих за весь час досягла 1 480 646 осіб, з них 1,119 млн одужали, померли 25 525.

Нагадаємо, що 20 жовтня, у Росії був зафіксований новий добовий антирекорд коронавірусної хвороби.