  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    У Росії новий рекорд за кількістю хворих на коронавірус

    • Розсилка
    <span>Загальна кількість інфікованих за час епідемії досягла 1 480 646 осіб</span> - У Росії новий рекорд за кількістю хворих на коронавірус
    Загальна кількість інфікованих за час епідемії досягла 1 480 646 осіб

    У Москві за минулу добу Covid-19 підтвердили у 5478 осіб, що стало найбільшою кількістю з 11 травня

    За минулу добу в Росії виявили 17 340 випадків зараження коронавірусом в 85 регіонах. Про це в п'ятницю, 23 жовтня, повідомило інформагентство РБК.

    Це новий рекорд добового приросту кількості хворих за весь час епідемії, попередній був зафіксований трьома днями раніше: 16,3 тисяч.

    У Москві за минулу добу Covid-19 підтвердили у 5478 осіб, що стало найбільшою кількістю з 11 травня. Всього в столиці РФ захворіли понад 386,9 тисяч осіб.

    Далі найбільша кількість інфікованих за добу в Санкт-Петербурзі – 710, в Московській області – 472, в Нижньогородський – 366, в Ростовській – 299, у Свердловській – 268, в Архангельській – 263.

    Загальна кількість інфікованих за весь час досягла 1 480 646 осіб, з них 1,119 млн одужали, померли 25 525.

    Нагадаємо, що 20 жовтня, у Росії був зафіксований новий добовий антирекорд коронавірусної хвороби.

    Росія рекорд коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies