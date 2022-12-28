Партія Порошенка вимагає терміново ухвалити закон про заборону діяльності в Україні РПЦ таїї сателітів

Українська православна церква, якщо вона, як заявляє, уже не належить до московського патріархату, має довести це справою

«Європейська Солідарність» вітає рішення Конституційного Суду України, яким, хоч і з трирічною затримкою, підтверджене очевидне: вимога до московської церкви казати правду і повідомляти про свій зв‘язок з державою-агресором є абсолютно конституційною.

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«Тепер закон, який було ухвалено ще в грудні 2018 року, має бути неухильно виконаний: зникли будь-які відмовки, якими користувались несумлінні чиновники для саботування захисту українського суспільства від щупалець «русского міра», – йдеться у заяві партії.

В заяві також сказано, що Українська православна церква, якщо вона, як заявляє, уже не належить до московського патріархату, має довести це справою:

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чітко і недвозначно заявити про засудження кіріла (гундяєва) та всієї РПЦ як посібника агресії і геноциду українців, розірвати з неї всі стосунки, зокрема, оголосити про вихід її архієреїв зі складу синоду РПЦ, і про непоширення на неї статуту РПЦ;

повідомити Помісні Православні Церкви про розрив з РПЦ і намір урегулювати свій канонічний статус у діалозі з Православною Церквою України відповідно до Томосу, наданого Вселенським Патріархом;

вийти з московського росколу: поновити спілкування з Помісними Церквами, які визнали ПЦУ; а найголовніше – визнати Таїнства Православної Церкви України та розпочати діалог без попередніх умов та вимог щодо порозуміння та об‘єднання українських православних.

В іншому випадку УПЦ лише вкотре підтвердить, що належить до МП як канонічно, так і фактично, і має відповідно до закону повідомити про це суспільству.

А задля захисту українського суспільства від ворожого впливу РПЦ вимагаємо від Верховної Ради України невідкладно ухвалити Закон про забезпечення зміцнення національної безпеки у сфері свободи совісті та діяльності релігійних організацій (#8221 від 23.11.2022) – про заборону в Україні діяльності РПЦ і підпорядкованих їй структур та організацій.

«Європейська Солідарність» ініціювала відповідні звернення місцевих рад – і їхня підтримка показує високу суспільну вагу цього питання.